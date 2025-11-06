Trágico incendio en un edificio de Palermo: una mujer murió y otras cinco personas resultaron heridas

Un fatal incendio se desató en la madrugada de este jueves en un edificio de diez pisos ubicado en el barrio porteño de Palermo. A raíz del siniestro, una mujer de 68 años perdió la vida, mientras que otras cinco personas debieron ser asistidas por inhalación de humo y crisis nerviosas.

El hecho ocurrió en un departamento del edificio situado sobre Avenida Scalabrini Ortiz 2342, entre las calles Güemes y Charcas, una zona de alta densidad residencial.

Según las primeras informaciones, las llamas se habrían originado en los pisos superiores durante las primeras horas de la madrugada. El fuego generó una densa columna de humo que se propagó rápidamente por el edificio, alertando a los vecinos y motivando una inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Al recibir el aviso, Bomberos de la Ciudad, junto con personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fuerzas de seguridad, desplegaron un amplio operativo para evacuar a los residentes y asistir a los afectados.

Los bomberos trabajaron intensamente durante más de una hora para controlar el foco ígneo y evitar su propagación. En paralelo, cinco ambulancias del SAME y una unidad de triage brindaron atención médica en el lugar a las personas intoxicadas por humo.

Para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y permitir el ingreso de los vehículos especializados, se dispuso un corte total de circulación sobre la Avenida Scalabrini Ortiz. Las autoridades solicitaron evitar la zona hasta la finalización de las tareas de peritaje y ventilación del edificio.

Cerca de una hora después de iniciado el operativo, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer de 68 años, que fue hallada sin vida dentro del departamento donde, según las primeras hipótesis, se habría iniciado el fuego.

Otras cinco personas, de entre 34 y 72 años, fueron asistidas por inhalación de humo, aunque ninguna de ellas requirió traslado hospitalario.

Una vez extinguido el incendio, se iniciaron las tareas de peritaje y análisis de daños. El origen del fuego permanece bajo investigación por parte de la División Siniestros de Bomberos de la Ciudad y la Policía Científica de la Comuna 14, que buscan determinar las causas exactas del trágico episodio.

