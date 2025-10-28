Un incendio en un taller de autos en Parque Patricios obligó a evacuar dos escuelas: no hay heridos

Un incendio se desató este martes por la mañana en un taller mecánico del barrio porteño de Parque Patricios y obligó a la evacuación de dos colegios y varios edificios cercanos. El fuego, que generó una espesa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la Ciudad, fue controlado cerca de las 10:30 por los Bomberos de la Ciudad.

El siniestro comenzó alrededor de las 9.15 en un edificio destinado a la colocación de equipos de aire acondicionado para autos, ubicado sobre la calle La Rioja, entre avenida Brasil y José de Garro.

Según explicó el comandante Diego Pablo Coria, de Bomberos de la Ciudad, “fuimos alertados por un incendio en un edificio destinado a taller de colocación de aire acondicionado en autos, que ya fue circunscripto y dominado”.

En el lugar trabajaron dos líneas de ataque de la Estación 2 de Parque Patricios, que lograron controlar las llamas en pocos minutos. Como medida preventiva, se autoevacuaron dos colegios cercanos, con alrededor de 150 personas, entre alumnos y docentes.

“Los chicos están bien, se estuvo hablando con la directora”, aseguró Coria, quien agregó que el fuego comprometió “unos 10 metros por 20” del taller y provocó el desmoronamiento parcial del techo de chapa del contrafrente, que cayó sobre varios vehículos que estaban siendo reparados.

Las autoridades del SAME informaron que “los alumnos y maestros de la escuela están siendo evaluados por precaución por médicos y psicólogos. Están todos fuera de peligro”. También fueron evacuadas dos torres de departamentos ubicadas en La Rioja y Salcedo, en un operativo que se desarrolló “en orden y calma”.

El Ministerio de Seguridad porteño confirmó que el fuego fue controlado pasadas las 10:30, mientras personal de la Brigada de Emergencias Especiales y la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones realizaban las pericias para determinar las causas del siniestro.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito o desperfecto eléctrico dentro del depósito.

“Vamos a continuar con tareas de remoción y chequeo estructural. En minutos más vamos a empezar a hacer entrar a los chicos a los colegios para que no estén en la vía pública y los residentes de los edificios van a volver cuando se disipe el humo”, completó Coria.

El operativo incluyó ambulancias, patrulleros y equipos de emergencia del Gobierno de la Ciudad, que acordonaron la zona. A pesar del fuerte impacto visual del humo y la magnitud del incendio, no se registraron víctimas ni heridos de gravedad.

