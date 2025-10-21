Incendios en Córdoba: continúa la lucha contra el fuego en Guasapampa

Bomberos continúan este martes combatiendo un incendio en Guasapampa, en el oeste provincial, mientras que el foco de La Población se encuentra en guardia de cenizas.

Incendios en Córdoba

"Estamos con esta alerta por viento norte que va a tener ráfagas importantes durante el día. Esto puede llegar a complicar un poco un trabajo que se está haciendo en el incendio de Guasapampa", explicó Roberto Schreiner de la Secretaría de Gestión de Riesgo.

Además señaló que el foco se ubica “en un lugar que es muy complicado de llegar” e “inaccesible”.

“Están llegando el helicóptero y los bomberos para poder combatir ese incendio. Desde el domingo que empezó se va desplazando hacia el sur por el viento norte, pero están las condiciones meteorológicas totalmente adversas para poder combatir ese incendio", agregó en declaraciones a Cadena 3.

Schreiner recordó que toda la provincia está "en alerta extremo". "Si le sumamos el viento que vamos a tener hasta la noche seguramente, más la temperatura alta, vamos a llegar hoy pasando los 30 grados y una humedad muy baja”, precisó.

“Estamos con las condiciones perfectas para el desarrollo de incendios forestales", recalcó el funcionario.

También recordó "a la gente que está prohibido prender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba y que si llegan a ver una columna de humo, que por favor llamen rápido al 0800-888-FUEGO".

Incendio en La Población

Schreiner detalló que el incendio en la localidad de La Población, en el departamento San Javier, afirmó que está en “guardia de cenizas”.

"Ese incendio no fue grande, pero fue importante porque hubo viviendas cerca. Trabajaron 100 bomberos en muy poco tiempo, pero fue porque había viviendas cerca y el acceso era fácil", aseveró.

Temporada

"No hemos llegado este año ni al 10% de lo que fue el año pasado, a pesar de estos dos incendios importantes, fundamentalmente el de la Quebrada del Condorito. Si bien está dentro de un parque nacional, hasta el 25 de septiembre teníamos 4.050 hectáreas", analizó.

"Las lluvias que hemos tenido este año fueron más que las del año pasado, en meses que no se esperaba lluvia. Y ahora que tendríamos que tener una lluvia dentro de lo habitual, cerca de 80 milímetros, pero no ha llegado a llover 20 en algunos sectores, fundamentalmente en las sierras", concluyó Schreiner.