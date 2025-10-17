Incendios destruyen 6 mil hectáreas en Córdoba: ruralistas exigen acción inmediata

Una vez más, los incendios volvieron a golpear con fuerza a Córdoba. Frente a este panorama, donde ya hay 6 mil hectáreas quemadas de La Quebrada del Condorito, directores de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el distrito 4 advirtieron sobre la falta de prevención efectiva y reclamaron un cambio de enfoque en las políticas ambientales.

Según explicaron, los sistemas de alerta que dependen de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos no alcanzan, y las leyes con penas más severas no han logrado frenar la expansión del fuego. “Sin embargo, la oposición del ambientalismo cordobés ha frenado sistemáticamente estas medidas, y la justicia provincial ha sido garante de esa inacción. Las consecuencias están a la vista: lo que se decía querer proteger, hoy está destruido”, remarcaron.

“Las reservas se convirtieron en focos de combustible”

En el comunicado, los dirigentes Guillermo Vitelli, Sebastián Laborde y Andrés Costamagna señalaron que las reservas naturales y parques de Córdoba, como la Quebrada del Condorito y las áreas de uso múltiple, se han transformado en “focos de combustible imposibles de controlar ante cualquier error humano”.

"Es necesario ponernos a trabajar en el terreno. Tomar decisiones concretas sobre cómo conservar, integrando la ganadería y las comunidades locales en ese proceso. La conservación debe hacerse con las personas adentro, con manejo activo y acciones directas. En el pasado, los Parques Nacionales permitían este tipo de gestión, pero fueron cooptados por una ideología que ignora la destrucción de lo que dice conservar".

Proponen la creación de contrafuegos de al menos 50 metros de ancho en todo el territorio provincial, .

Reclamo por una gestión activa

Desde la entidad rural sostienen que la conservación debe hacerse con las personas adentro, integrando la ganadería y las comunidades locales en un manejo activo del territorio. También remarcaron que los planes de prevención ya existen, pero permanecen sin ejecutar por “dilaciones injustificadas”.

“Córdoba lidera la superficie afectada por incendios en los últimos 20 años. Primero se queman las reservas, luego los campos de los productores y su infraestructura", advirtieron.

El documento concluye con un llamado urgente a las autoridades provinciales para avanzar hacia una prevención real y efectiva, basada en la intervención directa sobre el terreno y no solo en respuestas reactivas frente a la emergencia.