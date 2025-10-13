Roberto Schreiner: “El incendio en la Quebrada del Condorito está controlado en un 80%, pero aún queda un foco de difícil acceso”

El incendio más complejo del año en Córdoba —ubicado en el Parque Nacional Quebrada del Condorito— fue controlado en torno al 80%, pero el foco permanece activo con baja actividad en un sector de difícil acceso, según el parte oficial difundido este lunes por la Secretaría de Gestión de Riesgo. Las autoridades advirtieron que el riesgo de incendios continúa siendo extremo en toda la provincia.

Entrevistad en Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), el secretario Roberto Schreiner explicó que los equipos aéreos y terrestres “trabajan para enfriar la zona y evitar reinicios” en un terreno de muy difícil acceso.

Incendios en Córdoba: el operativo en Quebrada del Condorito

La Secretaría de Gestión de Riesgo informó que el incendio permanece activo con baja actividad en el sector suroeste del parque, donde trabajan más de 150 brigadistas y nueve aeronaves en tareas de enfriamiento y control de puntos calientes.

Schreiner precisó que alrededor de 200 bomberos participan del operativo, con apoyo de helicópteros y motobombas portátiles diseñadas para terrenos de montaña. “Los aviones están enfriando permanentemente la zona, mientras los bomberos llegan con mochilas y motobombas especiales a los puntos calientes”, indicó.

El funcionario señaló que el bajo nivel de humedad (19%) y los vientos del fin de semana complicaron el trabajo: “Estamos peleando contra la naturaleza; la humedad relativa baja del 30% ya es peligrosa, y hoy está por debajo de 20”, remarcó.

También destacó que el Gobierno provincial incorporó 30 motobombas canadienses que permiten extender las líneas de agua hasta un kilómetro. “Es un trabajo agotador: hay que caminar entre sierras y piedras cargando equipos y luego ponerse a trabajar; por eso los brigadistas más jóvenes son clave”, subrayó.

Cómo comenzó el incendio y cuál es el balance provincial

Según precisó Schreiner, el fuego en Quebrada del Condorito se originó por el incendio de un vehículo. “Un EcoSport se prendió fuego, sus ocupantes lo arrimaron a la banquina, y el combustible derramado encendió los pajonales. Con 120 km/h de viento y 32 grados, se propagó rapidísimo”, relató.

El secretario indicó que, a diferencia de otros años, la respuesta fue inmediata gracias a la presencia de pilotos y bomberos en guardias preventivas: “No hay que esperarlos, los aviones ya están en pista y los equipos listos”.

Hasta el 25 de septiembre, la provincia registró 4.035 hectáreas quemadas en 715 incendios, una cifra que representa solo el 7% de las hectáreas afectadas en 2024. “Este año hubo más focos, pero menos superficie: se actuó rápido y hubo lluvias regulares hasta septiembre”, explicó.

Parte oficial y alerta vigente

El reporte difundido por el Gobierno de Córdoba confirmó que el incendio en la Quebrada del Condorito sigue activo, aunque con baja intensidad en una zona de difícil acceso. Las condiciones meteorológicas continúan desfavorables, con temperaturas elevadas, viento y muy poca humedad ambiental.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil mantiene el alerta por riesgo extremo y la prohibición de encender fuego en áreas rurales y forestales, medida vigente en toda la provincia.

“Rompemos las jurisdicciones, lo importante es apagar el fuego”

Schreiner enfatizó que el operativo en el parque implicó una coordinación inédita entre provincias, Nación y Parques Nacionales. “Cuando hay fuego, rompemos las jurisdicciones. No importa si el límite es provincial o federal: vamos y ayudamos”, afirmó.

Además, describió la logística detrás de la emergencia: “El sábado tuvimos tres incendios y 600 bomberos trabajando al mismo tiempo. Hay que garantizarles combustible, comida, todo. Los aviones consumen 400 litros por hora. Es un gran esfuerzo, pero el operativo funcionó muy bien”, sostuvo.

— ¿Qué factores complican el trabajo?

— No solamente el viento y la alta temperatura; también la humedad relativa. Abajo del 30% ya es peligroso, y en estos momentos tenemos 19%. Es muy difícil llegar y además hay que llevar equipamiento: motobombas especiales, mochilas, líneas de manguera; se van conectando para poder acercarse. Son muy útiles para este tipo de trabajo.

— ¿Cómo se originó el incendio?

— Este incendio fue por un auto, un EcoSport. Entró, hizo 200 metros, se le empezó a prender fuego; lo arrimaron a la banquina. Había pajonales y el vehículo tenía 30 o 40 litros de combustible. Con 120 km/h de viento y una temperatura alta, llegando a 32 grados, se propagó rapidísimo.

— ¿Qué balance hacen del año respecto de 2024?

— Hasta el 25 de septiembre habíamos registrado 4.035 hectáreas quemadas con 715 incendios. Muchos incendios y pocas hectáreas, a diferencia del año pasado, porque rápidamente llegaron los bomberos: los pilotos están en las pistas, los aviones tienen combustible, los bomberos están listos. Llevamos el 7% de hectáreas afectadas con relación a lo que fue el año pasado hasta octubre.

— ¿Cómo operan cuando el foco está en un parque nacional?

— Rompemos las jurisdicciones. No nos importa si hay un límite; vamos y ayudamos. Hay un gran esfuerzo de logística: combustible, comida; bomberos en distintos lugares que hay que alimentar; y aviones que consumen 400 litros por hora.