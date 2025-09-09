Incendios en Córdoba: el riesgo es "extremo" en la provincia

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de la Provincia informó que este martes y mañana miércoles la provincia de Córdoba tendrá "riesgo de incendios extremo", a causa del ingreso de vientos del sector norte.

⁠Colectivo, fernet y cuarteto: así fue la noche en la que Q' Lokura hizo bailar a toda Córdoba

Riesgo de incendios extremo

“Según el pronóstico el viento ingresará a partir del mediodía de este martes y estará presente también mañana miércoles, por eso pedimos a la población que colabore con la prevención y nos avise inmediatamente si detectan columnas de humo”, señaló el vocero Roberto Schreiner.

Entre rumores y dólares: cómo impactan los cambios de la visa en el turismo a Estados Unidos

Qué hacer

Las líneas habilitadas para llamar en caso de incendio son:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

Estado de alerta ambiental

Desde el 2 de junio y hasta el 31 de diciembre de este años rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial.

"El período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y comienzo del invierno después de las primeras heladas, ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías", indica un comunicado oficial.

"El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente ´el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios´", enfatiza el documento.