Sergio Maldonado advirtió al Gobierno por "disturbios" en la marcha por los 2 años de Santiago

Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, habló a un día de cumplirse dos años de la desaparición del artesano durante un operativo de desalojo que llevaba a cabo la Gendarmería en Chubut, y sostuvo que este jueves 1 de agosto saldrán nuevamente a la calle para pedir Justicia y advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno busque generar disturbios en la movilización.

“Si el Gobierno genera algún disturbio no sería la primera vez. No hay que entrar en provocaciones”, consideró Sergio, y agregó que si eso llegara a suceder en la movilización, va a ser muy evidente”, en diálogo con El Destape Radio. En las manifestaciones de 2017 y 2018 por la desaparición de Santiago se registraron incidentes entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad.

En la primera de las marchas en la que se pidió por su aparición con vida tras una semana de búsqueda, hubo forcejeos entre manifestantes que protestaban frente al Congreso y la policía. En octubre de ese mismo año, los equipos de tres canales de noticias (C5N, Crónica Tv y América Tv) fueron atacados por un encapuchado en las inmediaciones de Plaza de Mayo, y hubo también enfrentamientos en la desconcentración.

El 1 de agosto de 2018, cuando se cumplió un año de su desaparición, hubo al menos 6 detenidos tras corridas y choques con los uniformados, también en la desconcentración de la marcha. Ese mismo día, además, se presentaba en el ND Ateneo la película de Tristan Bauer y Florencia Kirchner sobre Maldonado: allí hubo rotura de vidrios por parte de encapuchados que lanzaron algunas consignas anarquistas, y escaparon sin ser detenidos.

Al respecto, el hermano de Santiago aseguró que "quedó claro" que quienes intervinieron en esos casos de forma violenta "fueron servicios, infiltrados del Gobierno", con el fin de perjudicar el reclamo. "Si hay algo que tiene Argentina en materia de derechos humanos es la calle. Y lo de Santiago es algo que no se puede parar, por más que quieran tapar el sol con un dedo”, consideró.

Sergio Maldonado: "No es cierto que recibimos 200 mil pesos por mes"

El hermano del joven tatuador afirmó que “una vez más vemos que el caso de Santiago es utilizado electoralmente por el Gobierno de Macri, como hicieron en 2017” y que “el Gobierno es el que tiene el poder de diseminar prueba falsas”. Sobre la causa, relató que pidieron “expertos independientes que investigue como una desaparición forzada en democracia, porque no hay nada que indique lo contrario”.

Ante el caso Julio Cesar Báez, el escultor detenido en Lomas de Zamora por hacer una escultura de Santiago Maldonado, Sergio afirmó que “quieren mandar un mensaje de que si te manifestás, te detienen. Todo el tiempo tienen esa provocación". y calificó a esas acciones del Gobierno como "mensajes cuasimafiosos”.

El Gobierno negó que la familia de Santiago Maldonado cobre un subsidio

En diálogo con la misma radio, el abogado de Báez, Mauricio Rojas, aseguró además que la detención es parte de “la campaña del Gobierno nacional de demonización de todo lo que tenga que ver con Santiago Maldonado”. El letrado afirmó que su defendido relata un hecho totalmente distinto al que figura en el acta de la policía, en la que le imputaron "resistencia a la autoridad”. El defensor del escultor contó que Báez lleva 11 días detenido, y que se hizo el pedido de una audiencia inmediata de excarcelación y el sobreseimiento.

Consultado sobre si se reuniría con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en caso de que lo convocara, Maldonado afirmó sin dudas que no lo haría. “Cuando empecé a buscar a Santiago fui claro: no me voy a juntar con el Gobierno a no ser que me devuelvan a Santiago con vida. Eso no ocurrió, por lo que jamás me voy a sentar con Patricia Bullrich". En esa línea, agregó: "No puedo sentarme con alguien que nos mintió, nos difamó y nos atacó".

Frente a las posibilidades de que en caso de haber un cambio de Gobierno la familai del artesano pudiera reafirmarse el pedido de Justicia, Maldonado señaló: “Le pido al Estado, esté quien esté, que se cree un equipo de expertos independientes. Basta de impunidad, no al cierre de la causa, y justicia por Santiago", pidió su hermano.

A.G./FeL