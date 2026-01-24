Sin cambios significativos y con lesiones neurológicas

El último informe médico emitido por el Ministerio de Salud bonaerense sobre la salud de Bastian –al menos, hasta el cierre de esta edición–, reflejaba un escenario de extrema complejidad para el niño que permanece internado bajo estricto control médico desde el 15 de enero, tras ser víctima de un violento siniestro vial ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar.

Según el parte oficial, no se habían registrado cambios significativos en su cuadro clínico general, por lo que el menor continúa asistido por ventilación mecánica en la unidad de cuidados críticos. En este sentido, el equipo médico mantiene un monitoreo permanente sobre su evolución, especialmente tras conocerse los resultados de las recientes resonancias magnéticas, que arrojaron datos desalentadores para su pronóstico a corto plazo.

Como se recordará, los estudios por imágenes confirmaron la gravedad del impacto: Bastián presenta lesiones severas tanto a nivel cerebral como en la columna cervical. Ante la fragilidad de su estado, los especialistas en neurocirugía y neurología determinaron una inmovilización cervical absoluta para prevenir daños adicionales. Desde su traslado derivado de Pinamar, el niño ya fue sometido a diversas intervenciones de urgencia para tratar una hemorragia abdominal y múltiples fracturas de cráneo detectadas en el ingreso.

En este sentido, el cuerpo médico evaluará la realización de una traqueotomía. Esta decisión se tomó luego de un intento fallido de extubación, en el cual se comprobó que el menor no puede respirar por sus propios medios debido al compromiso neurológico de su lesión.