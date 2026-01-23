QUINIELA de hoy 23 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 8199. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 8199

2- 5201

3- 7165

4- 2103

5- 2973

6- 0528

7- 6440

8- 0430

9- 7328

10- 8488

11- 9371

12- 0263

13- 9882

14- 6549

15- 6079

16- 0924

17- 0181

18- 2981

19- 0483

20- 6246

Resultados Quiniela Previa Provincia del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 8585. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 8585

2- 3171

3- 4500

4- 4140

5- 0829

6- 0558

7- 5685

8- 1074

9- 3844

10- 5655

11- 3040

12- 6223

13- 7646

14- 3479

15- 2725

16- 0660

17- 5743

18- 6800

19- 2420

20- 7163

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 3272. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 3272

2- 2327

3- 1997

4- 5012

5- 0791

6- 9827

7- 4406

8- 0149

9- 4959

10- 9609

11- 5886

12- 4963

13- 1897

14- 5274

15- 0213

16- 8523

17- 5857

18- 1296

19- 2678

20- 0846

Resultados Quiniela Primera Provincia del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 6017 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6017 3539 4888 4551 0586 3550 6156 5207 7655 3240 6322 3946 9299 6193 2546 9343 6350 8927 0937 2743

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 2806. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 2806

2- 3660

3- 8548

4- 8602

5- 4941

6- 8885

7- 5059

8- 5268

9- 7271

10- 9083

11- 4273

12- 8222

13- 7494

14- 1226

15- 5424

16- 3946

17- 3691

18- 4969

19- 8709

20- 7871

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 7754. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7754 1431 9344 8049 7476 2546 0450 4882 5078 8825 3517 0911 3684 7666 6455 1614 3461 8303 3660 9614

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 3921. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 3921

2- 4855

3- 7978

4- 5758

5- 5326

6- 0722

7- 4254

8- 2103

9- 3505

10- 7730

11- 0210

12- 2218

13- 0525

14- 6835

15- 4137

16- 1920

17- 7330

18- 2194

19- 8478

20- 0899

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 8474 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8474 1635 3921 4178 1113 9182 8338 6952 4871 4330 4615 3221 5550 1599 6668 0065 4354 0571 9280 5321

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 1206. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 1206

2- 8045

3- 6586

4- 6498

5- 2453

6- 5884

7- 8749

8- 7416

9- 0132

10- 2718

11- 2511

12- 7323

13- 8134

14- 4971

15- 3456

16- 4453

17- 8770

18- 4964

19- 7380

20- 0997

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 23 de enero de 2026.

A la cabeza: 8595. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8595 3256 6766 3643 6228 5327 0416 1890 9509 6142 9850 9173 3402 6614 5237 0968 5456 2876 9349 0878

Resultados de la Quiniela del 23 de enero de 2026 por provincia

- Córdoba (Nocturna): 8027.

- Santa Fe (Nocturna): 1121.

- Entre Ríos (Nocturna): 7202.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que conforman el número ganador.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco horarios:

- La Previa: 10:15 hs.

- La Primera: 12:00 hs.

- La Matutina: 15:00 hs.

- La Vespertina: 18:00 hs.

- La Nocturna: 21:00 hs.