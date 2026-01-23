sábado 24 de enero de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy 23 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, 23 de enero de 2026. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 8199. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 8199

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

2- 5201

3- 7165

4- 2103

5- 2973

6- 0528

7- 6440

8- 0430

9- 7328

10- 8488

11- 9371

12- 0263

13- 9882

14- 6549

15- 6079

16- 0924

17- 0181

18- 2981

19- 0483

20- 6246

Resultados Quiniela Previa Provincia del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 8585. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 8585

2- 3171

3- 4500

4- 4140

5- 0829

6- 0558

7- 5685

8- 1074

9- 3844

10- 5655

11- 3040

12- 6223

13- 7646

14- 3479

15- 2725

16- 0660

17- 5743

18- 6800

19- 2420

20- 7163

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 3272. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 3272

2- 2327

3- 1997

4- 5012

5- 0791

6- 9827

7- 4406

8- 0149

9- 4959

10- 9609

11- 5886

12- 4963

13- 1897

14- 5274

15- 0213

16- 8523

17- 5857

18- 1296

19- 2678

20- 0846

Resultados Quiniela Primera Provincia del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 6017 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6017

  2. 3539

  3. 4888

  4. 4551

  5. 0586

  6. 3550

  7. 6156

  8. 5207

  9. 7655

  10. 3240

  11. 6322

  12. 3946

  13. 9299

  14. 6193

  15. 2546

  16. 9343

  17. 6350

  18. 8927

  19. 0937

  20. 2743

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 2806. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 2806

2- 3660

3- 8548

4- 8602

5- 4941

6- 8885

7- 5059

8- 5268

9- 7271

10- 9083

11- 4273

12- 8222

13- 7494

14- 1226

15- 5424

16- 3946

17- 3691

18- 4969

19- 8709

20- 7871

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 7754. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7754

  2. 1431

  3. 9344

  4. 8049

  5. 7476

  6. 2546

  7. 0450

  8. 4882

  9. 5078

  10. 8825

  11. 3517

  12. 0911

  13. 3684

  14. 7666

  15. 6455

  16. 1614

  17. 3461

  18. 8303

  19. 3660

  20. 9614

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 3921. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 3921

2- 4855

3- 7978

4- 5758

5- 5326

6- 0722

7- 4254

8- 2103

9- 3505

10- 7730

11- 0210

12- 2218

13- 0525

14- 6835

15- 4137

16- 1920

17- 7330

18- 2194

19- 8478

20- 0899

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 8474 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8474

  2. 1635

  3. 3921

  4. 4178

  5. 1113

  6. 9182

  7. 8338

  8. 6952

  9. 4871

  10. 4330

  11. 4615

  12. 3221

  13. 5550

  14. 1599

  15. 6668

  16. 0065

  17. 4354

  18. 0571

  19. 9280

  20. 5321

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 23 de enero de 2026

A la cabeza: 1206. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1- 1206

2- 8045

3- 6586

4- 6498

5- 2453

6- 5884

7- 8749

8- 7416

9- 0132

10- 2718

11- 2511

12- 7323

13- 8134

14- 4971

15- 3456

16- 4453

17- 8770

18- 4964

19- 7380

20- 0997

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 23 de enero de 2026.

A la cabeza: 8595. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8595

  2. 3256

  3. 6766

  4. 3643

  5. 6228

  6. 5327

  7. 0416

  8. 1890

  9. 9509

  10. 6142

  11. 9850

  12. 9173

  13. 3402

  14. 6614

  15. 5237

  16. 0968

  17. 5456

  18. 2876

  19. 9349

  20. 0878

Resultados de la Quiniela del 23 de enero de 2026 por provincia

- Córdoba (Nocturna): 8027.

- Santa Fe (Nocturna): 1121.

- Entre Ríos (Nocturna): 7202.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que conforman el número ganador.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco horarios:

- La Previa: 10:15 hs.

- La Primera: 12:00 hs.

- La Matutina: 15:00 hs.

- La Vespertina: 18:00 hs.

- La Nocturna: 21:00 hs.

También te puede interesar
En esta Nota