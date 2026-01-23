QUINIELA de hoy 23 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad del 23 de enero de 2026
A la cabeza: 8199. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1- 8199
2- 5201
3- 7165
4- 2103
5- 2973
6- 0528
7- 6440
8- 0430
9- 7328
10- 8488
11- 9371
12- 0263
13- 9882
14- 6549
15- 6079
16- 0924
17- 0181
18- 2981
19- 0483
20- 6246
Resultados Quiniela Previa Provincia del 23 de enero de 2026
A la cabeza: 8585. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1- 8585
2- 3171
3- 4500
4- 4140
5- 0829
6- 0558
7- 5685
8- 1074
9- 3844
10- 5655
11- 3040
12- 6223
13- 7646
14- 3479
15- 2725
16- 0660
17- 5743
18- 6800
19- 2420
20- 7163
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 23 de enero de 2026
A la cabeza: 3272. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1- 3272
2- 2327
3- 1997
4- 5012
5- 0791
6- 9827
7- 4406
8- 0149
9- 4959
10- 9609
11- 5886
12- 4963
13- 1897
14- 5274
15- 0213
16- 8523
17- 5857
18- 1296
19- 2678
20- 0846
Resultados Quiniela Primera Provincia del 23 de enero de 2026
A la cabeza: 6017 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6017
-
3539
-
4888
-
4551
-
0586
-
3550
-
6156
-
5207
-
7655
-
3240
-
6322
-
3946
-
9299
-
6193
-
2546
-
9343
-
6350
-
8927
-
0937
-
2743
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 23 de enero de 2026
A la cabeza: 2806. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1- 2806
2- 3660
3- 8548
4- 8602
5- 4941
6- 8885
7- 5059
8- 5268
9- 7271
10- 9083
11- 4273
12- 8222
13- 7494
14- 1226
15- 5424
16- 3946
17- 3691
18- 4969
19- 8709
20- 7871
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 23 de enero de 2026
A la cabeza: 7754. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7754
-
1431
-
9344
-
8049
-
7476
-
2546
-
0450
-
4882
-
5078
-
8825
-
3517
-
0911
-
3684
-
7666
-
6455
-
1614
-
3461
-
8303
-
3660
-
9614
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 23 de enero de 2026
A la cabeza: 3921. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1- 3921
2- 4855
3- 7978
4- 5758
5- 5326
6- 0722
7- 4254
8- 2103
9- 3505
10- 7730
11- 0210
12- 2218
13- 0525
14- 6835
15- 4137
16- 1920
17- 7330
18- 2194
19- 8478
20- 0899
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 23 de enero de 2026
A la cabeza: 8474 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8474
-
1635
-
3921
-
4178
-
1113
-
9182
-
8338
-
6952
-
4871
-
4330
-
4615
-
3221
-
5550
-
1599
-
6668
-
0065
-
4354
-
0571
-
9280
-
5321
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 23 de enero de 2026
A la cabeza: 1206. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1- 1206
2- 8045
3- 6586
4- 6498
5- 2453
6- 5884
7- 8749
8- 7416
9- 0132
10- 2718
11- 2511
12- 7323
13- 8134
14- 4971
15- 3456
16- 4453
17- 8770
18- 4964
19- 7380
20- 0997
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 23 de enero de 2026.
A la cabeza: 8595. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8595
-
3256
-
6766
-
3643
-
6228
-
5327
-
0416
-
1890
-
9509
-
6142
-
9850
-
9173
-
3402
-
6614
-
5237
-
0968
-
5456
-
2876
-
9349
-
0878
Resultados de la Quiniela del 23 de enero de 2026 por provincia
- Córdoba (Nocturna): 8027.
- Santa Fe (Nocturna): 1121.
- Entre Ríos (Nocturna): 7202.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que conforman el número ganador.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco horarios:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.