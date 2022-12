Sufrió un ataque de odio en Chile y denuncia que la causa fue caratulada como "robo con violencia"

Alejandro Aymú, periodista y activista, relató la agresión que sufrió en Chile cuando un grupo de personas lo atacó, le robó y lo humilló por su orientación sexual. “Me decían ´maraca, maricón´”, contó. Si bien todo indica que se trató de un ataque de odio, cuando radicó la denuncia la causa fue caratulada como “robo con violencia”.

La agresión que sufrió fue perpetrada por unas diez personas en Santiago de Chile, y ocurrió el 28 de octubre pasado a las 3 de la mañana, cuando salía de un boliche y estaba por cruzar un puente que atraviesa el río Mapocho.

Aymú, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, declaró en la causa días atrás desde la Cancillería por videoconferencia y en su testimonio puso énfasis en que la agresión fue “un ataque de odio por orientación sexual”.

Las declaraciones homofóbicas de Martina de Gran Hermano contra Florencia de la V: "Es un hombre que le gustan los hombres"

En ese marco, destacó que es la primera vez que la Cancillería realiza una colaboración con otro país por motivos de ataque de odio por orientación sexual y que se comunicó con él el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.

“Fue un ataque de odio cuando salía de un boliche y estaba por cruzar el puente que atraviesa el río. Allí fui sorprendido por atrás y me ahorcaron con una soga, me patearon y pegaron entre diez personas. En ese momento me decían ´maraca, maricón´; lo de ellos era patearme, reducirme y haciendo hincapié en mi orientación sexual. Me pidieron el celular y le di la riñonera con todo, documentos, tarjetas y dinero”, contó Aymú a Télam.

La causa que investiga el hecho la lleva adelante la fiscal Patricia Varas Pacheco, jefa de la Fiscalía Especializada en Género de Santiago de Chile.

Violento ataque a una pareja gay: los persiguieron, patearon y golpearon

“Esto sucedió porque está habilitado que esto suceda en un lugar que es una zona liberada donde hay boliches gays. No había dispositivos de seguridad en un lugar donde acude la comunidad LGBTIQ, los jóvenes y los turistas”, dijo.

Según relató, lo apuñalaron y luego, por sus gritos, los atacantes escaparon. Si bien intentó buscar ayuda en la gente que pasaba por el lugar, eso no ocurrió, hasta que una joven se acercó. “Paré al poco tránsito que circulaba y no se solidarizaron conmigo, me esquivaron. Hasta que pasó una chica y le conté que soy gay y me robaron todo. 'Eso pasa en Chile, soy lesbiana', me dijo”, relató.

ag / ds