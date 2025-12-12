No es la primera vez que Taylor Swift se anima a lanzar un documental en su cumpleaños, dado que cumple cada 13 de diciembre. Ahora, este 12 de diciembre llega Disney+ con The End of an Era, un documental de seis capítulos que detallará el proceso de su increíble Eras Tour.

Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show fue filmado en Vancouver, que fue uno de los fenómenos musicales más ricos de la historia del entretenimiento.

¿Cuándo se estrena el documental del Eras Tour?

The End of a Era se estrenará este viernes 12 de diciembre en Disney+ y los primeros dos capítulos se podrán ver a las 3 a. m. ET. A pesar de que la cantante se lanzó en cines, Taylor Swift: The Eras Tour en octubre de 2023 y juntó más de $260 millones, dicho metraje no incluía la sección actualizada con canciones de The Tortured Poets Department.

El documental viene con distintos artistas como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, además de músicos, bailarines y miembros del equipo técnico.

¿A qué hora se estrena en Latinoamérica?

México , Costa Rica , El Salvador , Guatemala , Honduras , Nicaragua : 2:00 a. m. del 12 de noviembre

Perú , Colombia , Ecuador , Panamá : 3:00 a. m.

Venezuela , Bolivia , República Dominicana , Puerto Rico : 4:00 a. m.

Paraguay , Chile , Argentina , Uruguay , Brasil – Brasilia : 5:00 a. m.

España: 9:00 a. m.

Por otro lado, el documental seguirá el siguiente panorama: