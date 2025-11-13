The Eras Tour fue uno de los tours más grandes que realizó Taylor Swift durante el 2023 y 2024 en distintos continentes, donde mostró toda su discografía. Distintos vestuarios pudieron disfrutar las swifties, quienes la siguieron desde siempre.

Ahora, la cantante estadounidense sorprenderá con un nuevo documental conocido como “The End of an Era”, una docuserie que muestra cómo planificó una de las giras más grandes y ambiciosas de su vida.

Este es el nuevo pasatiempo de Taylor Swift mientras prepara su casamiento con Travil Kelce | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Así es el nuevo avance del documental de Taylor Swift “The End of an Era”

The End of an Era se lanzará el 12 de diciembre en Disney+ y Hulu, compuesto por seis episodios que mostrarán material exclusivo del backstage, entrevistas a la artista y fragmentos del último tramo del tour.

A su vez, la serie documental incluye el testimonio de artistas invitados, familiares y amigos, entre los que se incluyen Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch. The End of an Era está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal.

No es la primera vez que Taylor Swift lanza una docuserie. El anterior lanzamiento, "Taylor Swift: The Eras Tour (Versión de Taylor)", acumuló 4.6 millones de visualizaciones, posicionándose en el primer lugar. La inclusión de cuatro temas acústicos adicionales, que no se habían proyectado durante la exhibición en cines del mismo tour, aumentó aún más la expectativa de los fans de la artista.

Según la revista Forbes, Taylor Swift posee una fortuna superior a los 1.600 millones de dólares. Su gira The Eras Tour alcanzó una recaudación récord de más de 2.000 millones de dólares en venta de entradas, convirtiéndose así en la gira más taquillera de la historia. Además, la película documental basada en el tour sumó unos 250 millones de dólares adicionales en taquilla.

Cuál es la fortuna actual de Taylor Swift

Según la última estimación de Forbes (2025), Taylor Swift posee un patrimonio neto de aproximadamente US $1.600 millones. Al mismo tiempo, tiene un extenso catálogo musical y los derechos (masters) de sus grabaciones, lo que le asegura ingresos a largo plazo.

Por lo tanto, Taylor Swift se convirtió en la primera artista musical en alcanzar la marca de mil millones de dólares solo con la música y las giras, sin contar ingresos de grandes negocios externos.

mc