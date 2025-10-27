Condenan a ecologistas por intentar pintar el jet de Taylor Swift en Londres

Dos activistas medioambientales del grupo Just Stop Oil fueron condenadas este lunes en Reino Unido con penas de prisión condicional tras haber rociado con pintura naranja varios jets privados en el aeropuerto de Stansted, al noreste de Londres. Las jóvenes creían estar vandalizando el avión de Taylor Swift, pero la aeronave de la cantante estadounidense no se encontraba en el lugar en ese momento.

El incidente ocurrió el 20 de junio de 2024, cuando Jennifer Kowalski (29) y Cole Macdonald (23) ingresaron a la zona privada del aeropuerto con extintores llenos de pintura para protestar contra la huella de carbono de los vuelos privados. En lugar del avión de la artista, las activistas terminaron pintando dos jets pertenecientes a una aseguradora y a un grupo de inversión, antes de ser detenidas por la policía.

Entre la ecología y el fin del mundo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El tribunal impuso una pena de cinco meses de prisión en suspenso y una multa de 480 libras (unos 640 dólares) a Kowalski, quien ya tenía antecedentes por protestas similares en Escocia. Macdonald, por su parte, recibió seis semanas de prisión condicional. Ambas mujeres se mostraron emocionadas al escuchar la sentencia y se abrazaron en la sala.

El movimiento Just Stop Oil, conocido por sus acciones de alto impacto mediático, anunció a comienzos de 2024 que reduciría sus protestas directas para enfocarse en el apoyo legal y psicológico a sus militantes encarcelados, en coordinación con otras organizaciones ambientales.

LB/ML