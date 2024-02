Tendencia: cada vez más argentinos adoptan gatos como sus "compañeros" de familia

Si bien claramente el perro sigue siendo el primer amigo "animal" de los argentinos, en el último lustro se registró un significativo aumento en la adopción de felinos. Eso comprobó una encuesta realizada a fines del año pasado, donde más de la mitad de los participantes dijeron tener un gato como mascota.

El estudio fue hecho por la consultora Voices! a través de encuestas realizadas a una muestra online de 1000 adultos de toda la Argentina. Y el primer dato clave es que 8 de cada 10 argentinos dicen convivir con una mascota en su hogar. Las siguientes preguntas fueron más precisas: claramente "mascota", en la Argentina, es sinónimo de perros y así lo dijo el 84% de los encuestados. Pero en segundo lugar, el 55% de los consultados dijo tener gatos. Y la tendencia creciente es clara: según la consultora "hay un significativo aumento en la adopción felinos, cifra que crece desde el 40% (ese era el porcentaje de respondentes que decía tener familia "gatuna" en el 2018, hasta el 55% a fines de 2023".

"Las razones son varias", le explicó a PERFIL Virginia Vallejo, veterinaria especializada en felinos. "En principio son más fáciles de tener en una casa o departamento pequeño ya que requieren menos lugar que un perro. Pero también es importante, a la hora de elegir el tipo de mascota, como los gatos se "adaptan" a las rutinas de la vida actual. Por ejemplo, no necesitan ser sacados a pasear a diario y en muchos casos, teniendo agua, comida y piedritas, se los puede dejar solos por un par de días. Esta flexibilidad facilita las actividades y ocupaciones de los dueños y va bien con el concepto de "libertad" para, por ejemplo, poder hacerse una escapada de fin de semana sin tener que pensar con quien dejarlos.

Día internacional del gato: cómo prevenir las enfermedades más comunes



Otro factores que influyen en el crecimiento de las familias gatunas es que son animales que suelen pasar desapercibidos. "Hay espacios o dueños de departamentos que, al alquilar, advierten que no se admiten perros. En el caso de los gatos, salvo excepciones, el resto de los vecinos ni llega a enterarse de que hay un gato en el departamento".

Pero al mismo tiempo, estas mascotas ofrecen y aportan, según Vallejo, un compromiso afectivo muy acorde a los tiempos que corren y requieren un compromiso –y dan un apoyo– acoplado a las necesidades de las nuevas generaciones. "Un gato da acompañamiento y también "pide" ciertas rutinas ordenadoras adecuadas para el deseo de muchos jóvenes. Por ejemplo, son menos demandantes en los cuidados y la atención ya que requieren, básicamente. darles de comer, cambiarle las piedritas, jugar un ratito, visitar al veterinario periódicamente y no mucho más.

A cambio de estos cuidados, el gato ofrece, según sus dueños, muchas cosas. Pero sobresale la paz y tranquilidad. "El ronroneo que emiten cuando uno los acaricia es muy reconfortante. Mucha gente llega de un día pesado de trabajo y ver al gato tirado, descansando, le genera un efecto de relax que es muy tranquilizador", contó Vallejo, que –además– es dueña de tres felinos y un perro.

Otro tema que está en crecimiento es el de la adopción de mascotas concretada desde espacios de tránsito y rescate. Según la encuesta de Voices! Esta tendencia también se consolida: en el caso de los gatos, el 97% de los dueños respondió haberlos adoptado. El dato es mucho mayor –incluso– que entre los dueños de perros que son adoptados en el 90% de los casos.

Y otra diferencia del gato con "el mejor amigo del hombre" es que lo usual en las familias es tener un único perro. "En cambio en los dueños de los gatos es muy común ver que adoptan un segundo y hasta un tercer animal para que se hagan compañía entre sí, comentó Vallejo.



Hoteles gatunos

Acorde a los tiempos que corren, cuando la familia sale de vacaciones y no puede llevar al familiar de cuatro patas, están creciendo las ofertas de "hoteles de gatos". Son, según Vallejo, pensionados donde sus dueños, al tener que viajar, los dejan por algunos días. "Saben que sus gatos quedan en un espacio cuidado y seguro, reciben alimento, juegos y –según sea el carácter de cada animal– comparten espacios comunes con otros congéneres que pasan estadías en el hotel. Pueden jugar en patios y terrazas, que tenemos cerradas con redes, para que no se escapen, pero también les permite disfrutar del Sol o del aire libre si quieren".

Por supuesto, si es necesario por su carácter, estos hoteles también tienen disponibles espacios "propios" sin interacción con otros pensionados. Y en estos espacios pueden recibir una dieta común o el dueño puede –incluso– dejarle su alimento preferido.

Nuevas revelaciones sobre el ronroneo de los gatos

Estos pensionados –ya hay varios que funcionan en diferentes barrios de CABA y del AMBA– también ofrecen, si sus huéspedes la necesitan, atención médica, incluso en consulta con su veterinario de cabecera". Según Vallejo, la estadía "promedio" de los visitantes de estos hoteles es de unos diez días.

Otro punto que también está de moda en estos pensionados para los "familiares" animales –sean perros o gatos– es que los cuidadores se ocupan de subir diariamente fotos y videos de los huéspedes a una página web. Allí los dueños pueden entrar, si lo desean, para ver por Internet a sus seres queridos de cuatro patas durante el tiempo de su ausencia.



El particular origen de esta fecha

El próximo martes 20 de febrero, en el mundo se celebra el primer "Día del Gato" del año. No, no es un error de tipeo. Se trata de "el primero", porque los integrantes de la especie "Felis sylvestris catus" (gato doméstico común) tienen nada menos que tres festividades anuales. (20/02; 8/08 y 29 /10). O sea que tiene 3 días de celebración en el año. Tal vez porque los zoólogos lo consideran el carnívoro más exitoso del mundo ya que existen poblaciones de gatos domésticos en todos los continentes (excepto Antártida). Y son animales que pueden sobrevivir en casi todos los ambientes, desde el desierto subsahariano hasta las islas subantárticas con, o sin, cuidados humanos. La celebración del martes próximo, el "Día Internacional del Gato", se estableció como una conmemoración por la muerte del gato presidencial "Socks" Clinton, que era la mascota de la familia del ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. En los años ́90 Socks fue famoso por ser el único felino en la historia de Estados Unidos en pasear libremente por la Casa Blanca y por colarse en los actos públicos. Tuvo una web propia y miles de fans le enviaban cartas. A Socks le diagnosticaron cáncer y sus dueños decidieron darle la eutanasia el 20 de febrero de 2009 a la edad de 19 años y 11 meses.