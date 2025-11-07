Un vino argentino fue destacado en la 11ª edición de The Winemakers, un certamen único donde los enólogos argentinos evalúan a ciegas los vinos de sus colegas. Se trata de Séptima Gran Reserva 10 Barricas Cabernet Franc 2022, una de las etiquetas más destacadas de la vitivinicultura nacional.

La competencia The Winemakers, organizada por Jorge Cabrera, creador de Caminos del Vino, se caracteriza por su formato técnico y transparente. En esta edición participaron cien enólogos profesionales de todo el país, quienes cataron 62 vinos de alta gama y los calificaron a través de una app digital que garantiza la imparcialidad de los resultados. El objetivo del certamen es que los especialistas reconozcan la calidad y la identidad del vino argentino entre pares.

Quién fue la ganadora de la 11ª edición de The Winemakers

La ganadora fue Paloma Bignone, joven enóloga de Bodega Séptima, quien se convirtió en la especialista más joven en ser reconocida. No solo obtuvo la máxima puntuación, sino que también ganó un viaje a Francia para conocer proyectos vitivinícolas de referencia mundial.

Bignone logró 94 puntos con su vino y se posicionó como una figura emergente de la enología argentina. Su viaje a Europa le permitirá sumar experiencia, formación y nuevas miradas.

Los 10 mejores vinos argentinos del 2025

El top 10 de los mejores vinos del año quedó conformado de la siguiente forma:

Paloma Bignone – Séptima Gran Reserva 10 Barricas Cabernet Franc 2022 (94.00 puntos) | The Winemaker del Año – Medalla Doble Oro – Bodega Séptima Valeria Antolin – Piattelli Limited Edition (93.72 puntos) | Medalla de Oro – Bodega Piattelli Gustavo Sánchez – La Cúpula, Blend de Montaña (93.38 puntos) | Medalla de Oro – Bodega Familia Millan Cristian Ampuero – Auka Don Alfonso (93.36 puntos) | Medalla de Oro – Bodega San Polo Rogelio Rabino – Finca Flichman Microterroir Gravel/Stone (93.27 puntos) | Medalla de Oro – Bodega Finca Flichman Mauricio Vegetti – Lui District Appellation Gualtallary (93.25 puntos) | Medalla de Plata – LUI Wines José Morales – Huentala Cofermentado (93.22 puntos) | Medalla de Plata – Huentala Wines Martín Kaiser – Selección de Bodega 2021 (93.19 puntos) | Medalla de Plata – Bodega Doña Paula Iñaki Errobidart – Espontáneo Piedras 2024 (93.07 puntos) | Medalla de Plata – Espontáneo Wines Emilio M. Abrahan – Pócima 2023 (93.05 puntos) | Medalla de Plata y Mención Especial Best Value – Pócima Wines

