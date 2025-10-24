Mara Juárez: la sommelier que eligió comunicar la esencia orgánica del vino

La idea germinó en 2022 y tomó forma en julio de 2023 con la presentación oficial de la marca. “El proyecto surge de la necesidad de marcar una diferencia dentro de la vitivinicultura - explica Mara -. No queríamos repetir el modelo del vendedor tradicional que ofrece solo etiquetas conocidas. Queríamos mostrar lo diverso, lo que muchas veces permanece oculto. Contar esas historias de cada lugar, el terroir, y sus creadores”.

Su vínculo con el vino comenzó en San Juan, en una champañera orgánica, donde descubrió el potencial de un camino que uniría su sensibilidad con una causa. “Cuando vi cómo elaboraban los espumantes orgánicos con el método tradicional, me voló la cabeza. Pensé: esto tiene que comunicarse. Hay consumidores que buscan productos naturales, pero no saben que también pueden encontrarlos en el vino”.

Ese asombro inicial se transformó en una convicción. Nacida en Santiago del Estero y criada entre contrastes - de la abundancia natural de su provincia natal al clima árido de Caleta Olivia, donde el agua escasea - , Mara entendió el valor de lo orgánico no como una moda, sino como una filosofía de vida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Lilith representa el lado oculto, lo que no siempre se ve. Nosotros buscamos mostrar eso: lo pequeño, lo auténtico, lo que nace desde la tierra con respeto”, afirma.

Hoy, esa filosofía la lleva a recorrer el país como asesora y comunicadora. Fue parte del proyecto para elaborar el vino más austral del mundo en Caleta Olivia, brindando asesoramiento enológico y comunicacional durante la primera vendimia patagónica. También acompañó a la Bodega María del Pilar en la Expo Negocios & Vino, y participó en la organización de PARLA, una feria de vinos en Santa Rosa, La Pampa, donde se encargó de la comunicación con las bodegas y la correcta preparación del personal para que el servicio fuera único.

Convencida de que el futuro es orgánico, Mara combina técnica, sensibilidad y comunicación para llevar el vino argentino a nuevos territorios. Transmite su pasión y conocimiento a través de capacitaciones para todo público, acompaña a bodegas y asesora al rubro gastronómico, con identidad, conocimiento y una amplia proyección hacia el futuro.



En su voz, el vino deja de ser solo una bebida. Se convierte en un lenguaje que une naturaleza, arte y conciencia.

VIVAN VINO

El mejor maridaje es con agua.

Datos de contacto:

www.lasnietasdelilith.com

[email protected]

IG: @lasnietasdelilithvinos

2954222160

La Pampa, Argentina.