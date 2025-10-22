Premium Wines Experience vuelve a Córdoba con más bodegas, alta gastronomía y una tienda oficial

Con el propósito de seguir fortaleciendo la cultura del vino de alta gama en Argentina, llega una nueva edición de Premium Wines Experience, el evento que reúne a las bodegas y destilerías más destacadas del país en un entorno diseñado para el encuentro y la experiencia sensorial.

La 13ª edición se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Hotel Quinto Centenario de Córdoba, con un formato que combina tres jornadas dedicadas a celebrar la excelencia del vino argentino y su vínculo con el público que lo elige.

Una experiencia que evoluciona

En respuesta a la creciente demanda de asistentes y expositores, este año Premium Wines Experience incorporará una Tienda Oficial dentro de la exposición, donde los visitantes podrán adquirir los vinos que descubran y disfruten durante la feria, con precios promocionales especiales.

La tienda, ubicada en un punto estratégico del hotel, será el único espacio autorizado de venta dentro del evento y permitirá complementar la experiencia de degustación con la posibilidad de llevarse los vinos preferidos, sin alterar el espíritu de disfrute y descubrimiento que caracteriza a Premium Wines.

"Desde hace años observamos una tendencia clara en la industria vitivinícola argentina: los vinos de alta gama no solo necesitan ser creados con excelencia, sino también comunicados y experimentados de manera coherente con su esencia", explicó Andrea Ravich, directora de Joint Group, empresa organizadora del evento. Y agregó: "Premium Wines Experience nació con ese propósito: crear el puente entre las bodegas que trabajan con precisión y dedicación, y un público que valora el detalle, la autenticidad y la evolución del vino. Incorporar una tienda oficial dentro de la muestra responde a ese mismo espíritu: acompañar la experiencia del consumidor sin perder la calidad del entorno".

Premium Wines Restó: el momento más exclusivo

El jueves 6 de noviembre, Premium Wines Experience abrirá su edición con la cena Premium Wines Restó, un espacio donde la enología y la alta gastronomía se fusionan en una experiencia sensorial única.

El menú de ocho pasos estará a cargo de los chefs Dante Aparicio (Cartof) y Luis Salguero (Hotel Quinto Centenario), y contará con la presencia de distinguidos enólogos y referentes del mundo del vino, entre ellos Cristian Moor (Bodega Moor Barrio), Walter Sinay (Achala Wines), Evangelina Colucci (Bodega Vistalba) y César Azebedo de Bodega Renacer, entre otros protagonistas de diversas regiones vitivinícolas del país que presentarán personalmente sus vinos.

El caso de la Bodega Moor Barrio la participación en Premium Wines Restó será su lanzamiento oficial en Córdoba. Esta firma se destaca por tratarse de un proyecto que se define como "bodega bonsái": una propuesta artesanal que produce apenas 1.300 botellas al año y cuyo vino Initium Elena 2019 (Malbec–Cabernet Franc) ha recibido recientemente tres reconocimientos internacionales: Doble medalla de oro en el Gilbert & Gaillard International Challenge (Francia); 94 puntos en Vinous.com (Estados Unidos), bajo la crítica de Joaquín Hidalgo, y 95 puntos y Doble Oro en el Concurso Internacional Vinus 2025 (Argentina)

Por su parte, Walter Sinay, propietario y fundador de Achala Wines, una de las principales bodegas exóticas del país, presentará el vino Clos del Molle Ingrato Malbec 2021, que obtuvo tres distinciones importantes: 96 puntos y distinción como Malbec del Año en el concurso London Wine Competition; 96 puntos y medalla de oro en el concurso Global Malbec Master, organizado por la prestigiosa revista The Drink Business, y 94 puntos del crítico inglés Tim Atkin.

Ubicada en la región de Cuyo, Mendoza, Bodega Renacer se dedica a la creación de vinos de alta gama, cuyos varietales fueron reconocidos con excelentes puntajes en Descorchados 2025, una de las guías más prestigiosas del país: 94 puntos para su Renacer Malbec 2021 y Renacer Cabernet Franc 2021, 93 puntos para su Punto Final Reserva Malbec y Punto Final Reserva Cabernet Franc, y 91 puntos para el Renacer Cavernet Sauvignon Rosé y el Punto Final Malbec.

En tanto, Bodega Vistalba es un proyecto de Carlos Pulenta inspirada en la cultura criolla, en la tecnología de vanguardia y rindiendo homenaje al método tradicional de elaboración del vino. Ha sido diseñada para que todo el proceso de elaboración se haga por gravedad y sin el uso de bombas. Actualmente, sus vinos se comercializan en el mercado interno y en 20 países del mundo.

Dos jornadas para disfrutar lo mejor del vino argentino

El viernes 7 y sábado 8 de noviembre, de 18 a 23 hs, más de 60 bodegas y destilerías presentarán sus líneas más destacadas y ofrecerán catas dirigidas por reconocidos profesionales del sector. El acceso será limitado a 1.000 asistentes por jornada, garantizando una experiencia personalizada.

Participarán bodegas como Achala Wines, Alfredo Roca, Antropo Wines, Aya y Aída (Bodegas Bórbore), Bodega Argento, Bodega Bianchi, Bodega Bombal, Bodega Garzón, Bodega Norton, Bodega Renacer, Bodega Vistalba, Carinae, Casa Gli Amici, Casarena, Clos de Chacras, Domaine Bousquet, Domiciano, El Porvenir, Ernesto Catena, Fabre Montmayou, Familia Falasco, Familia Furlan, Familia Schroeder, Finca Bandini, Finca Iral, Finca La Celia, Kalos Wines, La Coste de los Andes, LUI Wines, Mil Suelos, Otronia y Valle de la Puerta, conformando una selección que representa la diversidad y excelencia del vino argentino de alta gama.

Además, acompañarán la propuesta las destilerías D’Olbia, Restinga y Mar del Plata Gin, junto a Playa Bristol (Bitter), el bitter que este año lanzó la bodega La Mala María, sumando una experiencia sensorial que trasciende el vino.

También dirán presente marcas como De la Presilla (delicatessen) y Drimer Chocolates, con productos especialmente seleccionados para armonizar con las degustaciones y maridajes de la feria.

"Premium Wines no es un evento masivo: es una plataforma especializada creada para fortalecer la percepción del vino premium, conectar enólogos con consumidores calificados y construir un entorno donde cada encuentro se traduzca en inspiración, conocimiento y deseo. En un contexto donde el consumo se redefine, acompañamos a las bodegas que apuestan a lo mejor de sí mismas, potenciando la experiencia sensorial y emocional que el vino de alta gama necesita para seguir creciendo", destacó Ravich.

Entradas anticipadas y beneficios especiales

Las entradas ya están disponibles a través de Autoentrada y en las principales vinotecas de Córdoba.

Datos clave