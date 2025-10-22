FAdeA obtuvo una certificación internacional y podrá reparar aeronaves con matrícula norteamericana

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) alcanzó un nuevo hito al obtener la certificación de la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos como Approved Repair Station N° CABY563E.

El reconocimiento fue otorgado bajo la normativa 14 CFR Part 145, que acredita que FAdeA cumple con los más altos estándares técnicos, operativos y de gestión exigidos por la autoridad aeronáutica estadounidense para la realización de mantenimiento, inspecciones y reparaciones de aeronaves civiles.

Mayor competitividad y expansión en el mercado MRO

Con esta acreditación, FAdeA amplía su capacidad operativa y fortalece su posición en el segmento MRO (Maintenance, Repair & Overhaul).

La empresa ahora puede brindar soporte a aeronaves con matrícula norteamericana y atender a operadores regionales cuyos arrendadores o clientes exigen habilitaciones bajo normativa FAA.

Desde la compañía resaltaron que este avance es fruto del trabajo conjunto de los equipos técnicos, de calidad y de gestión, quienes impulsaron un proceso de mejora continua para alcanzar los estándares internacionales más exigentes del sector aeronáutico.

Proyección internacional y compromiso con la calidad

Este nuevo paso reafirma la proyección internacional de FAdeA y su compromiso con la seguridad, la calidad y la competitividad de la industria aeronáutica argentina.

La empresa cordobesa continúa consolidándose como un referente regional en servicios de mantenimiento y fabricación de aeronaves, fortaleciendo su presencia en un mercado global cada vez más demandante y competitivo.