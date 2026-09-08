Tren Urquiza con servicio reducido por un operativo en Devoto: hallaron muerto a un jubilado

El Tren Urquiza opera con servicio reducido este martes 8 de septiembre debido a un operativo de emergencia desplegado en el barrio porteño de Villa Devoto, donde un jubilado de 74 años fue hallado sin vida al costado de las vías.

La interrupción afecta el tramo más cercano a la Ciudad de Buenos Aires. Según informó Metrovías, las formaciones circulan de manera limitada entre las estaciones General Lemos y Coronel Francisco Lynch, por lo que no completan el recorrido habitual hasta la terminal de Federico Lacroze.

Hallaron a un jubilado junto a las vías del Tren Urquiza

El procedimiento comenzó luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona tendida en la zona ferroviaria, a la altura de Gutenberg al 3600, entre las calles Emilio Lamarca y Habana.

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Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar encontraron a un hombre de 74 años sobre las vías del Ferrocarril Urquiza. Hasta el momento, no se difundieron públicamente detalles sobre las circunstancias en las que llegó hasta ese sector.

Un equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), perteneciente al Hospital Zubizarreta, se desplazó hasta el lugar para asistir al jubilado.

En una primera evaluación, el personal médico constató que el hombre presentaba signos vitales extremadamente débiles. Pese a la intervención de los profesionales, posteriormente se determinó que había sufrido lesiones incompatibles con la vida y se confirmó su fallecimiento.

Cómo funciona el Tren Urquiza tras el operativo en Villa Devoto

Como consecuencia del despliegue de los servicios de emergencia y de la necesidad de preservar el sector, el servicio ferroviario quedó interrumpido entre Coronel Lynch y Federico Lacroze.

De esta manera, los trenes solamente cumplen el trayecto entre General Lemos, en el partido bonaerense de San Miguel, y Coronel Lynch, ubicada en el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y el partido de General San Martín.

La modificación genera complicaciones para los pasajeros que utilizan la línea para ingresar a la Ciudad y llegar hasta la cabecera de Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita. Los usuarios deben recurrir a medios alternativos para completar el recorrido mientras continúe la restricción.

En condiciones habituales, la Línea Urquiza conecta las estaciones General Lemos y Federico Lacroze y completa el trayecto entre ambas cabeceras en aproximadamente 49 minutos, de acuerdo con los horarios oficiales de Metrovías.

El servicio permanecerá limitado hasta que finalicen las actuaciones

La reducción se mantendrá mientras trabajen los equipos de emergencia y se desarrollen las actuaciones correspondientes en el sector de las vías ubicado a la altura de Gutenberg al 3600.

Hasta la última actualización, no se había comunicado el horario estimado para la normalización completa del Tren Urquiza. Metrovías recomienda a los pasajeros consultar el estado oficial del servicio antes de iniciar el viaje.

Tampoco se informó oficialmente cómo se produjeron las lesiones que provocaron la muerte del jubilado. Por el momento, las autoridades únicamente confirmaron que el hombre fue encontrado en la zona ferroviaria y que el SAME constató su fallecimiento.

LV/ff