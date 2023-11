Tres chefs argentinos fueron premiados entre los 100 mejores del mundo

A partir de la selección realizada en el marco del evento internacional "The Best Chef Awards 2023", esta semana se conoció el ranking que reúne a los mejores 100 chefs a nivel mundial, entre los cuales fueron premiados tres argentinos. Los cocineros nacionales galardonados son Mauro Colagreco, Agustín Balbi y Gonzalo Aramburu, cuya labor fue reconocida por los organizadores de la premiación anual.

"The Best Chef Awards" busca premiar año tras año a los principales exponentes del arte culinario, un mundo que comprende, además de sabores, una infinidad de texturas, aromas y colores, así como el sello propio de cada chef en los platos creados.

En esta oportunidad, tres cocineros argentinos fueron reconocidos entre los mejores 100 especialistas a nivel internacional.

Puesto 31 - Mauro Colagreco

Mauro Colagreco. Foto: Instagram / maurocolagreco

Mauro Colagreco se posicionó en el puesto 31 del ranking.

"Instalado en Menton desde 2006 con su familia, el chef Mauro Colagreco construyó Mirazur. No es sólo un restaurante; Mirazur es una propiedad mediterránea, una forma de vida, una forma de pensar y vivir con la naturaleza en el centro de atención", anunciaron en el sitio web de The Best Chef Awards.

La cocina de este chef, según las consideraciones del jurado, "va más allá de estaciones y regiones; es un reflejo de su coraje y visión. Un ingrediente valioso en su cocina es el tiempo y el ciclo de la naturaleza".

"Un chef sin fronteras, en constante movimiento, buscando la perfección en toda su sencillez", precisaron los organizadores del evento internacional.

Puesto 46 - Agustín Balbi

Agustín Balbi. Foto: Instagram/agux1988

El puesto 46 fue conquistado por el argentino Agustín Balbi, de quien destacaron que a los 15 años ya tenía definida su vocación de chef, inspirado en su abuela Lola, quien le transmitió "su amor por la cocina".

Fue en Japón donde Balbi perfeccionó su arte culinario. "La influencia más significativa en su cocina fueron probablemente los cinco años que pasó en Japón entrenándose con maestros locales", subrayaron el la página thebestchefawards.com.

"Bajo la dirección del chef Hideaki Matsuro, el chef Agustín Balbi abrió HAKU, un lugar que combina de manera única la herencia japonesa y española", describieron acerca de los méritos del argentino.

Puesto 89 - Gonzalo Aramburu

Gonzalo Aramburu. Foto: Instagram/arambururesto

Gonzalo Aramburu también se encuentra entre los 100 mejores chefs del mundo, más precisamente en el puesto 89.

El jurado se refirió a "la presentación artística e intrincada" de sus platos, con énfasis en que su local gastronómico en Buenos Aires se convirtió en "uno de los mejores restaurantes de Argentina".

A su vez, argumentaron que los platos de Aramburu capturan "la cultura y la cocina latinoamericana".

"La gastronomía en Aramburu es conocida por su uso exótico y creativo de ingredientes locales", concluyeron.

10 bares argentinos, entre los 500 mejores del mundo

En paralelo, 10 bares argentinos fueron distinguidos en el marco de una premiación que divulgó los 500 mejores bares del mundo.

La exclusiva selección fue elaborada sobre la base de 2.000 fuentes en la web, enriquecidas por el juicio de especialistas, periodistas e influencers, así como rankings, reseñas en plataformas, redes sociales y buscadores.

De este arduo trabajo resultaron seleccionados los siguientes bares argentinos:

- Puesto 21: Tres Monos

Bar Tres Monos.

- Puesto 30: Florería Atlántico

- Puesto 107: Cochinchina

Foto: Instagram / cochinchina.bar

- Puesto 139: Presidente Bar

Presidente Bar.

- Puesto 265: Trade Skybar

- Puesto 302: 878 Bar

- Puesto 355: The Harrison Speakeasy

- Puesto 363: Verne Club

- Puesto 406: Victoria Brown

- Puesto 413: Uptown



