Planean un "gift shop" en el Cementerio de la Recoleta para llevarse recuerdos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una licitación para instalar una tienda de regalos que incluya despacho de alimentos y bebidas en el Cementerio de la Recoleta, la necrópolis más famosa y antigua del país, fundada hace 204 años.

Será en una antigua bóveda abandonada de poco menos de 25 metros cuadrados, ubicada cerca de la entrada del predio. Se proyecta que allí se vendan recuerdos de la necrópolis, como se suele hacer en museos.

La ubicación exacta de la bóveda destinada a explotación turística y una proyección del antes y el después de los trabajos, según figura en los pliegos de la licitación.

También se ofrecerán alimentos, pero para llevar, sin posibilidad de consumirlos en ese mismo espacio. El anuncio oficial indica que tampoco se instalarán mesas ni sillas fuera de la bóveda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otra parte, la licitación abarca también servicios de tours nocturnos por el cementerio para grupos de hasta cuarenta personas, que funcionarán de jueves a domingos de 19.00 a 23, a cargo de guías de turismo registrados.

La historia del cementerio de la Recoleta: entre leyendas y majestuosas obras arquitectónicas

Según informaron desde el gobierno porteño, esta medida "responde a un proyecto de puesta en valor integral del patrimonio cultural e histórico del Cementerio de la Recoleta", con el fin de "diversificar la oferta de servicios a los visitantes" y "generar ingresos para el mantenimiento del predio".

Un "gift shop" en el Tablón 201

La Licitación Pública N° 10002-1251-LPU26 propone crear "área de servicios complementarios al visitante" en el emblemático cementerio, que según se informó recibe un promedio de 1816 visitas por día.

"El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto otorgar la concesión de uso y explotación con carácter oneroso de un Espacio ubicado en el interior del inmueble denominado “Cementerio de la Recoleta”, se señala en los pliegos. Y se detalla su destino: "comprende la explotación de un Gift Shop, un local de venta de productos alimenticios y/o bebidas y un servicio de turismo nocturno". También se especifica el plazo de la concesión: cinco años.

La bóveda a licitar se encuentra cerca de la entrada principal del cementerio, en la calle Junín 1760.

La bóveda elegida para el espacio que el gobierno porteño proyecta como un "gift shop" con café "take away" está cerca de la entrada de la necrópolis. Su dirección exacta es Sección 17, Tablón 201, Sepulturas 1 a 12. Su superficie cubierta es de 24,55 metros cuadrados. "Tras completarse el procedimiento administrativo establecido por la Ley, fue restituida al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", señalan desde el GCBA.

Un canon base de $1.600.000 y un 20% de la explotación de los tours

Según los pliegos publicados, el canon base mensual es de un millón seiscientos mil ($1.600.000.-). También se establece cuál será el porcentaje de los ingresos brutos provenientes de la explotación del servicio de turismo nocturno que corresponderá a la Ciudad: un 20%.

La entrada principal del cementerio más famoso de la Argentina, la Recoleta.

Desde el Gobierno de la Ciudad destacan que la gestión "cuenta con antecedentes de concesiones de uso y explotación comercial en espacios públicos y de valor patrimonial (como en parques, museos y centros culturales) bajo modalidades similares de conservación y explotación de servicios".

También destacaron que no se podrán realizar modificaciones estructurales a la bóveda, ya que se trata de un bien con Protección Integral (APH 14).

MB / AR/ fl