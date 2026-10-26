Un grupo de jóvenes emprendedores argentinos, de entre 26 y 35 años, desarrolló una plataforma digital para organizar la llegada de miles de fieles a Luján durante la visita del papa León XIV. La página debutará el 11 de noviembre, mientras buscan que Peregrina.ar se convierta en una web que gestione peregrinaciones, movilizaciones y eventos de católicos.

La herramienta permite reservar y pagar de forma anticipada estacionamiento, alojamiento y comida, mediante la validación de un código QR. Los usuarios pueden consultar los espacios disponibles, conocer sus precios y reservar antes de viajar.

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Para el debut, el equipo recorrió la ciudad casa por casa y predio por predio, para mapear la oferta disponible. Los alojamientos disponibles se definen como "un lugar para dormir", que incluyen desde parcelas para instalar carpas hasta dormitorios.

“Vimos que si no lo organizábamos nosotros, la ciudad y miles de familias iban a tener un problema real esos días. Peregrina no vende cercanía a la Basílica ni a la misa: eso es gratuito y es de la Iglesia. Lo que resolvemos es todo lo de afuera”, explicó Catalina Varela Mazza, fundadora y líder del proyecto y CEO de Kicket, la empresa tecnológica detrás de la iniciativa.

La página reúne actualmente más de 40.000 plazas de estacionamiento, 3.000 lugares de camping y 10 cabañas o casas para alojarse. Los emprendedores invirtieron alrededor de 40.000 dólares en el desarrollo de la web y en el relevamiento de los espacios disponibles.

La página reúne actualmente más de 40.000 plazas de estacionamiento, 3.000 lugares de camping y 10 cabañas

“Somos un grupo que sigue creciendo con más de 5.000 reservas y emprendedores que se van sumando para colaborar, principalmente referentes de Luján y de organizaciones religiosas o cristianas”, indicó Varela Mazza.

Además, participan Matías Badano, oriundo de Luján y CEO de una empresa de biotecnología, Joaquín Parodi, responsable del desarrollo tecngológico, Milton Kienigiel, a cargo de la experiencia del usuario, Gerónimo Varela Mazza, producto y operaciones, y Emiliano Galeando, responsable del área comercial y los pagos.

Aunque aspiran a que unas 200.000 personas resuelvan su llega a Luján con Peregrina.ar, estiman que necesitan unas 5.000 reservar para recuperar la inversión inicial. La plataforma cobra una comisión a los propietarios de los establecimientos por cada reserva concretada.