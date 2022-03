Un guardaespaldas argentino hace una colecta para poder ir a pelear a Ucrania

Alfredo Williams Bustos tiene 53 años y hace tres semanas decidió que quería ir hacia la zona de guerra en Europa para sumarse a la Legión Internacional de Ucrania para voluntarios extranjeros en la guerra contra Rusia. Este lunes comenzó una campaña para recaudar dinero y poder volar hacia Polonia.

"Soy paramédico táctico militar, soy paramédico de guerra, soy guardaespaldas y tengo entrenamiento en combate. Viendo lo que ha pasado decidí hace tres semanas viajar a Ucrania", le contó Bustos a PERFIL sobre su expertise en el campo de batalla.

Además de asistir a los civiles, también tiene la idea de combatir contra los rusos. "Mandé todos los requisitos a la Embajada de Ucrania, me aceptaron y después recibí noticias de la Legión Internacional de Ucrania que me dio directivas de donde llegar a Polonia y de ahí en más ir a una base militar", detalló.

En los días posteriores al comienzo de la guerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania armó una web para que los voluntarios del mundo puedan enlistarse y detallando los requisitos para formar parte de la defensa del país del este europeo.

Con el nombre de fightforua.org, la web llama a enlistarse en al defensa ucraniana de la invasión rusa. Bustos, que actualmente trabaja como guardaespaldas, tomó la decisión y luego se la comunicó a sus hijos. "Estaban contentos porque saben que me dedico a esto", reconoció, a pesar de que los bombardeos rusos no cesan desde el 24 de febrero.

Sin embargo, la idea de Bustos de volar hasta la zona donde se desarrolla el conflicto bélico tiene un problema sustancial: el costo del pasaje hacia Cracovia, Polonia, donde debe volar.

El boleto hacia el país vecino de Ucrania tiene un valor aproximado de 3.000 dólares, dijo Bustos. Haciendo números desde hace tres semanas, decidió que era el momento de contar su historia y pedir colaboraciones.

"Estoy pidiendo que me den una mano porque hay muchos civiles que están heridos. Si hay que darle una mano a un ruso, se la daría porque es una vida más. Voy a salvar vidas y no me importa del bando que sea", dijo.

Desde el Consulado de Ucrania confirmaron a este medio que el viaje voluntario incluye que todos los gastos corran por cuenta del postulante. Para colaborar, Alfredo Williams Bustos dejó su celular con el número 2665040435 y un número de CBU: 0070144630004052801360.

Qué requisitos pide la Legión Internacional de Ucrania para enlistarse en la guerra

Desde la web del gobierno ucraniano se piden siete requisitos para poder enlistarse en la defensa contra Rusia. El primero de ellos, es comunicarse con la embajada de cada país para obtener toda la información necesaria.

Como segunda medida, se pide presentar documento; el pasaporte para viajar al exterior; documentos que confirmen su historial de servicio militar (servicio en agencias de aplicación de la ley) y participación en el combate; y finalmente otros documentos solicitados por el agregado de Defensa o el Cónsul.

Invasión rusa a Ucrania: una nueva pesadilla para la humanidad

Luego del paso 3, que indica una entrevista con el agregado de Defensa ucraniano y los trámites de visado en el Cónsul, se pide una solicitud de alistamiento para el servicio militar voluntario por contrato en las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Además se piden kit y equipo militar; viajar de manera determinada, es decir, recibiendo información durante el viaje; y unirse a la Legión Internacional de Defensa de Ucrania con una firma previa de contacto.

fl