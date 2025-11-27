Leticia Lembi, quien trabajo La Voz del Pueblo, falleció este miércoles 26, luego de caer desde una escalera de hormigón que se encontraba a 25 metros de altura, el impacto contra las rocas la mató al instante.



Se encontraba en la ciudad con su primo, Santiago Escudero y sus compañeros de trabajo de la agencia de marketing Onlera, para asistir al evento Onlera Summit, cuando sucedió la tragedia en el kilómetro 535 de la ruta 11.

En el canal de youtube Mar del Plata Notidata, fue publicado un short de 1 minuto titulado “Entrada a escalera de barranca de los lobos - Precaución ¡No recomendable para niños!”, que ya cuenta con más de 5000 visualizaciones.

En este video se muestra el peligro de que conlleva acercarse al borde de las pasarelas de la zona, además de los profundos desniveles de las escaleras.

Una periodista murió al caer de un acantilado en Mar del Plata cuando intentaba sacarse una foto en una escalera en mal estado

La zona del accidente es conocida por sus hermosas vistas a los acantilados pero también se destaca el abandono y la falta de mantenimiento en sus ingresos. No es la primera vez que hay accidentes -tanto de turistas como de residentes- en este lugar.

