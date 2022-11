Vecinos apelan a la Defensoría del Pueblo para frenar el memorial

Luego de que los vecinos de Parque Patricios expresaran su oposición al proyecto del gobierno porteño de instalar un memorial en homenaje a las víctimas de la pandemia de coronavirus en el Parque Florentino Ameghino, el Consejo Consultivo de la Comuna 4 (que abarca los barrios de Parque Patricios, La Boca, Barracas y Pompeya) decidió acudir a la Defensoría del Pueblo de la CABA para evitar que se construya en ese espacio verde, delimitado por la avenida Caseros, Monasterio, Santa Cruz y Uspalllata, frente al Hospital Muñiz, un monumento que implicaría, al menos, cubrir con cemento 7 mil metros cuadrados de ese parque.

Esta semana, por ejemplo, los vecinos del barrio expresaron su malestar con un “semaforazo” en el centro neurálgico del barrio, la esquina de Caseros y La Rioja. Con anterioridad, habían utilizado el mismo mecanismo de protesta en la esquina de Caseros y Monasterio.

“El proyecto de ley fue enviado ‘cerrado’ desde la Legislatura porteña, y no se consideró en ningún momento la Ley 1777 (de Comunas), no lo sabía la Junta Comunal, no lo sabía el Consejo Consultivo y se aprobó de manera unánime en la Legislatura. Nadie se va a oponer a un memorial en homenaje a las víctimas del covid, sí rechazamos la forma en que se impuso la idea, casi de prepotencia. Acá queda demostrado una vez más que la Legislatura actúa como una escribanía del Ejecutivo”, explicó Verónica Tenaglia, integrante de la Junta Comunal. “El Consejo Consultivo rechazó por unanimidad la instalación del memorial en el Parque Ameghino, lugar en el que se encuentra, además, el homenaje a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla cuando allí funcionó el Cementerio Público del Sud”, agregó.

Más allá de los semaforazos, la audiencia pública fue el espacio elegido por los vecinos para explicar los motivos del rechazo. Allí, y previo a la realización de la segunda lectura del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo porteño, los vecinos manifestaron su preocupación por la disminución de áreas verdes dentro de los parques existentes y expresaron su rechazo a la colocación de cemento en las mismas, así como también a la tala de árboles que está ocurriendo en la Ciudad en su conjunto. “La superficie verde del espacio público debe seguir siendo tal y el Gobierno de la Ciudad debe comprometerse a preservarla”, señalaron fuentes del Consejo Consultivo.

Según informaron los vecinos en un comunicado, dicho proyecto abarcará 7 mil metros cuadrados de superficie, e incluye más de 4 mil metros cuadrados de pérdida de pasto y tierra, la tala de gran cantidad de árboles y una gran fosa de casi dos metros de profundidad.