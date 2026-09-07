Luego de haber fundado hace unos 25 años la Asociación Madres del Dolor, Viviam Perrone da un paso más en su lucha contra la inseguridad vial. La semana pasada presentó oficialmente la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito. Su nueva ONG con la apunta a reforzar la concientización sobre los siniestros viales, a los que considera prevenibles.

Si bien la convocatoria establecía la hora de inicio del acto a las 18, desde temprano familiares de víctimas de hechos viales, referentes de organizaciones, políticos de diferentes partidos y reconocidas personalidades colmaron el Salón Dorado del palacio legislativo porteño.

Bajo el lema “Porque cada vida cuenta y cada acción puede salvar una vida”, durante el acto se remarcó la importancia de generar un cambio cultural que contribuya a reducir las tragedias viales y evitar pérdidas de vidas prevenibles.

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Según explicó la propia Vivian en su discurso, el nuevo espacio nace con el objetivo de fortalecer la prevención de los siniestros viales a través de campañas de concientización, educación vial y el acompañamiento a las víctimas y sus familias. En este sentido, los impulsores destacaron que la iniciativa representa un nuevo paso en el trabajo que desde hace años desarrollan desde la Asociación Madres del Dolor.

Como se recordará, el hijo de Vivian, Kevin Sedano, fue atropellado por Eduardo Sukiassian, quien conducía al doble de la velocidad permitida sobre la avenida del Libertador a la altura de la localidad de Olivos. Según testigos, el conductor pasó un semáforo en rojo, impactó al joven, frenó a media cuadra y, tras ver la gravedad de la situación, aceleró y se fugó. Kevin luchó por su vida durante una semana, pero falleció el 8 de mayo.

La conductora Georgina Barbarossa, madrina de la asociación, dirigió unas palabras a los presentes entre las cuales se destacó el pedido de campañas de prevención y seguridad vial. También enviaron mensajes de apoyo el actor Ricardo Darín, quien pidió “respeto por los peatones, ya que todos somos peatones y nadie está exento de sufrir un siniestro vial”. También envió su adhesión al acto y a la Asociación el especialista en seguridad vial Ernesto Arriaga, también nominado padrino de la ONG, que resaltó el trabajo que viene realizando desde hace 25 años tanto Viviam como las demás Madres del Dolor y familiares de víctimas.

El recuerdo de Kevin y el reclamo de Viviam

Uno de los momentos más significativos, y emocionantes, del acto fue el discurso que realizó Viviam frente a los asistentes. Más allá de presentar la ONG, Perrone aseguró de manera contundente que “desde la muerte de Kevin, transformamos el dolor en cambios: agravantes penales, alcohol cero y una ley de víctimas. Seguimos exigiendo legislación, controles, educación vial y apoyo integral para prevenir tragedias, porque la seguridad vial es un derecho humano”.

"Él tenía solamente 14 años y amaba la vida, y, sin embargo, esa vida se la arrancaron en un instante. Pero lo que tratamos con mi familia es que, a partir de ese dolor, convertirlo en lucha, convertirlo en cambios. Nosotros no elegimos estar en este lugar. Yo preferiría estar ahí sentada escuchando a otra persona hablar de esto", señaló Viviam visiblemente emocionada al recordar a su hijo.

Más adelante, Viviam aseguró que “cuando fue el hecho de Kevin, la velocidad, el alcohol, los estupefacientes, y la fuga del lugar del hecho, no eran agravantes. Tardamos 12 años, pero logramos modificar el Código Penal. Fue difícil convencer al Congreso de la Nación, pero lo logramos. Junto con los demás familiares de víctimas, logramos la ley de alcohol cero. Logramos la ley de víctimas para tratar de equiparar en algo los derechos de quienes nos causan tanto daño con las víctimas".

En otra parte de su discurso, Viviam, reclamó de manera urgente al Congreso por el nuevo proyecto de ley. "Presentamos un proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Tiene media sanción de la Cámara de Senadores, está trabado en la Cámara de Diputados, pierde estado parlamentario a fin de año. Estamos pidiendo realmente, no es solamente una cuestión jurídica, estamos pidiendo que se piense en la vida. Como hoy dijeron, la seguridad vial es un derecho humano".

Otros de los temas abordados por Perrone son los relacionados con el impacto estadístico y dimensión del problema de la siniestralidad en el país. "Primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina. 8.000 personas por año mueren en hechos viales. En el mundo mueren 1,2 millones de personas por hechos viales. Y, como hoy dijeron, todo prevenible, pero no se previene. Detrás de cada una de esas estadísticas hay una persona, hay una familia, hay una historia que nos cambia para siempre".

Por último, Viviam reclamó más controles, prevención y acompañamiento a las víctimas. "Necesitamos de sanciones, necesitamos de controles, porque de nada sirve tener una ley de alcohol cero si después no se controla.Necesitamos de campañas, necesitamos de educación vial.Lo que es también fundamental es el acompañamiento a las víctimas después del hecho", concluyó su discurso una de las principales referentes de la seguridad vial en el país

