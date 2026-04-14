El presidente Donald Trump firmó un decreto ejecutivo que otorgó rangos militares de teniente coronel a cuatro altos ejecutivos de las firmas OpenIA, Meta y Palantir. La medida estableció un marco legal para que los cuadros técnicos de Silicon Valley dirijan directamente programas de armas autónomas y sistemas de vigilancia fronteriza.

La Casa Blanca argumentó que la integración administrativa de estos civiles responde a la necesidad de eliminar la burocracia en la transferencia de código fuente hacia contratistas militares. La medida es una pieza central de su doctrina de seguridad nacional para el ciclo 2026-2030.

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El personal seleccionado tendrá acceso a niveles de clasificación de seguridad "top secret" para coordinar el despliegue de enjambres de drones y sistemas de toma de decisiones automatizadas. El Pentágono argumentó que la superioridad tecnológica es el único camino para neutralizar el avance de potencias extranjeras en el campo de la computación cuántica aplicada a la guerra.

¿Por qué el Gobierno de Donald Trump militarizó a los ejecutivos de Silicon Valley?

Al otorgar rangos de teniente coronel, el Gobierno central eliminó los filtros de concentración externa y permitió que los ejecutivos operen como comandantes de proyecto con mando directo sobre tropas técnicas. Esta estructura redujo el tiempo de implementación de actualizaciones de software de meses a solo horas.

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La orden presidencial facultó a estos nuevos oficiales para requisar hardware civil en situaciones de emergencia nacional declarada por el ejecutivos. En paralelo, la administración federal detectó un estancamiento en la integración de modelo de lenguaje en las unidades de artillería.

El impacto de la IA de Meta y OpenAI en el sistema de defensa

La incorporación de las arquitecturas de Meta y OpenAI busca automatizar la identificación de objetivos mediante reconocimiento facial en tiempo real a escala real. Los sistemas procesarán petabytes de información provenientes de satélites y cámaras de vigilancia para predecir movimientos "insurgentes" antes de que ocurran.

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La medida también contempló la creación de centros de datos fortificados bajo jurisdicción militar exclusiva. Estos complejos operan de forma autónoma respecto a la infraestructura civil de internet para evitar ciberataques externos.

El giro estratégico hacia el militarismo tecnológico marcó el fin de la neutralidad de las grandes corporaciones de software en Estados Unidos. Los ejecutivos deben responder ante tribunales militares en caso de incumplimiento de objetivos de defensa.