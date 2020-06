Vuelve a Twitter una función reclamada por los usuarios

Durante las últimas semanas, Twitter fue noticia por la implementación de etiquetas para distinguir tweets que puedan tener información falsa o no corroborada. Eso derivó en un conflicto, que aún continúa, entre su CEO, Jack Dorsey, y Donald Trump. Varios comentarios del presidente estadounidense fueron etiquetados por contener datos dudosos y la polémica no tardó en instalarse.

Sin embargo, no es la única función en la que la empresa está trabajando. En las últimas horas se informó que próximamente podrán implementar un nuevo sistema para verificar las cuentas de los usuarios. Así, ese famoso “tilde azul” que aparece al lado del nombre del perfil y que permite corroborar la existencia de personas o empresas de interés público, podrá volver a obtenerse.

No es algo nuevo ya que hasta hace dos años se realizaba pero luego de encontrar un error en el sistema se dio de baja. Esto se evidenció cuando la verificación fue otorgada a un supremacista blanco que continuamente realizaba comentarios discriminatorios. Eso provocó una protesta ya que se interpretó como que Twitter avalaba lo dicho por esa persona y, luego de un pedido de disculpas, clausuraron esa opción. “La verificación estaba destinada a autenticar la identidad y la voz, pero se interpreta como un aval o un indicador de importancia. Reconocemos que hemos creado esta confusión y necesitamos resolverla. Hemos pausado todas las verificaciones generales mientras trabajamos e informaremos pronto”, señalaron desde Twitter en 2017.

Pero según informó Jane Manchun Wong, experta en ingeniería inversa para descubrir nuevas funciones en apps, se habría logrado resolver el conflicto. “Aclaro que no soy empleada ni ofrezco soporte técnico. Solo descubrí esto”, señaló en su cuenta oficial. Un vocero de la compañía afirmó que la información es cierta pero no dio más detalles al respecto.

