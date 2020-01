Una nena de 2 años salió a caminar por una cornisa y quedó grabada en video

El video que muestra a una nena pequeña que caminar por la cornisa de un edificio en España recorrió las redes sociales y rápidamente se viralizó. Las imágenes fueron captadas por un vecino y generaron consternación entre los usuarios.

La filmación fue realizada en la ciudad española de Tenerife y allí se observa como una pequeña camina muy veloz por la cornisa del cuarto piso de un edificio, y va desde una ventana hasta un balcón. Lo que genera estupor es que en un momento dado, trastabilla y corre peligro de caerse, según consignó el medio español 20minutos.es.

La pequeña habría aprovechado una distracción de su madre para desplazarse por la cornisa. Por fortuna no sufrió ningún daño pero al ver las imágenes cualquiera puede pensar que su travesura podría haber terminado en una tragedia.

Investigación. La Policía del municipio español de Adeje abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en que se dio el episodio, el cual se produjo el sábado 4 de enero en unos departamentos ubicados en Playa Paraíso. Ahora, intentan localizar a la familia de la nena para determinar cómo y por qué la pequeña en esa situación de riesgo a más de 30 metros de altura.

Viralización. El video que dura apenas 18 segundos, fue compartido en Twitter por un productor de radio británico llamado Jer Dixon. En cuestión de horas, fue compartido miles de veces. El hombre explicó que la filmación le llegó mediante un mensaje de WhatsApp.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ