Murió Grumpy Cat, la "gata gruñona" más famosa de internet

"Tardar sauce" ("salsa tártara" en inglés), conocido en toda la internet como "Grumpy cat" ("gata enojada" o "gata gruñona"), falleció esta semana en la casa de su familia en Arizona, Estados Unidos. La felina de 7 años, una de las más famosas en las redes sociales, sufría de problemas urinarios, según informó su familia en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter, que supera el millón y medio de seguidores.

"Lamentamos anunciar con el corazón roto la pérdida de nuestro amado Grumpy Cat. A pesar de los cuidados de profesionales de primera línea, además de los de su amada familia, Grumpy encontró complicaciones tras una reciente infección de tracto urinario que desafortunadamente fue demasiado dura para superar. Ella nos dejó pacíficamente en la mañana del martes 14 de mayo en casa, en brazos de su mami, Tabatha", escribió la familia en la red social.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97