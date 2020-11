Verano 2021: cuánto sale un hotel en la costa

Con el acondicionamiento necesario en el contexto de una pandemia mundial y las restricciones vigentes, la hotelería de la costa atlántica argentina se prepara para la temporada 2021. La mirada está puesta en lo que sucedió en el verano europeo y las complicaciones que viven hoy. Es por ello que desde el sector resaltan que esperan una temporada atípica y que la responsabilidad será imprescindible.

En los hoteles, los espacios comunes no estarán habilitados y no se podrán utilizar el aire acondicionado, la piscina y el gimnasio. Aquellos que cuenten con espacios abiertos podrán ofrecer servicios a mesa con 50% de ocupación. Quienes no puedan garantizar el distanciamiento podrán optar por el room service. En cuanto a protocolos de limpieza y circulación serán estrictos, por lo que se le solicitará a cada huésped que mantenga las medidas que ya están vigentes en sus lugares de origen.

5 de cada 10 argentinos piensa irse de vacaciones este verano​

En referencia a los precios no deberían estar por encima de la inflación que según Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo “tendría que ser el techo” y en caso de no ser así recomienda optar por otro lugar. La demanda actual si bien es lenta comenzó a movilizarse luego de la confirmación de que se va a poder viajar y que los lugares se preparan con los protocolos para recibir turistas. El lanzamiento del programa Pre Viaje funcionó más como un incentivo que como una medida que impulsó la concreción de reservas.

Sin embargo, según datos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación al miércoles 18 de noviembre más de 200 mil personas accedieron al programa de preventa turística para los destinos de todo el país durante 2021. La devolución del 50% de los gastos se otorga en crédito para consumo en el sector.

Para tener una idea aproximada de los valores que se van a encontrar los incrementos que se manejan respecto del 2019 están en el orden del 25 al 30 por ciento. Las plataformas para la reserva de hoteles tienen cargos o comisiones que deben considerarse y también si lo que ofrecen está actualizado a la normativa vigente, ya que no las publicaciones contienen servicios que no van a estar disponibles.

Rango de precios

En el caso de Trivago, un hotel para la primera quincena de Enero, donde se alojen 2 adultos y 2 menores en Mar del Plata tiene tarifas desde los 4 mil pesos hasta 15 mil por noche y los de categoría 5 estrellas van desde 22 mil a 38 mil. En Villa Gesell desde $6 mil hasta más de 20 mil los de 4 y 5 estrellas. Cariló es el lugar donde se encuentran los que van desde $28 a $59.800 y en Pinamar pueden encontrarse hoteles desde 10 mil pesos y de 20 a 31 mil en los de 4/5 estrellas.

En otras localidades de la costa atlántica bonaerense según el sitio web de Booking, un hotel por 14 noches para 2 adultos y 2 menores se consigue en Miramar a partir de los 84 mil pesos, en Santa Teresita desde 106 mil, en Mar de las Pampas desde 180 mil, Costa del Este cotiza 247 mil pesos, Valeria del Mar con vista a la playa desde 300 mil pesos.

Roberto Rodríguez propietario de un hotel en Mar de las Pampas describe que recién se pudo comenzar a vender la temporada a partir de la última semana de octubre a raíz de la falta de las definiciones tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Al respecto expresa que cada gobernador e intendente al establecer sus propias medidas complica la planificación. Agrega que municipios como Pinamar tienen una postura de mayor apertura y Villa Gesell en cambio tiene más restricciones para otorgar permisos.

Verano 2021: cuánto sale alquilar un departamento en la costa

Desde la Cámara Argentina de Turismo, Elías se manifiesta optimista y destaca que “los que viajen se van a encontrar con destinos preparados para convivir con el virus con infraestructura y empresas de servicios turísticos que van a cumplir con los protocolos necesarios para brindar seguridad no solo a los turistas sino también a las personas que conforman el recurso humano de cada empresa”. En este nuevo escenario advierte que “hará falta mucha responsabilidad individual y social para que una playa no tenga más gente que la que tiene que tener y no solamente si hay control”.

“Con el distanciamiento, uso de tapabocas, higiene y con espacios abiertos no debería haber problemas” indica Rodríguez, que además de hotelero es médico. Desde ese lugar recomienda seguir cuidándose entendiendo que la convivencia con el virus continuará hasta tanto haya una vacuna o tratamiento y por lo tanto debemos ser respetuosos.

El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires publicó este miércoles 18 de noviembre de 2020 la extensión de la temporada que comienza el 1 de diciembre hasta el 4 de abril del 2021, para el desarrollo del turismo y sus actividades afines, en aquellos distritos de la provincia de Buenos Aires que se encuentren alcanzados por la medida de “distanciamiento social preventivo y obligatorio”, DISPO.

En ese marco, destaca el documento, será obligatorio quienes efectúen traslados con fines turísticos cuenten con el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19”.