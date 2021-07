"Antonio, el 'Icardi' tucumano": la insólita historia del día del amigo que no para de crecer en redes

En los alrededores de un hotel alojamiento, cerca del Parque 9 de Julio de San Miguel de Tucumán, un hombre filmó a su pareja mientras le recriminaba haber ingresado al hotel con otro hombre, al que llama Antonio. “Te he encontrado entrando al hotel”, le grita con la voz temblorosa. Las imágenes se difundieron el lunes, en la antesala del día del amigo de este martes 20 de julio.

En el video puede verse que ambos discuten, la mujer enfrenta a su supuesto marido, mientras el tercero la esperaba encima de una motocicleta. La insólita escena se cierra, en medio de reproches mutuos, cuando la mujer se sube a la moto y ambos se van del lugar. “De esto se va a enterar también la Liliana”, vocifera el supuesto marido engañado.

Tres días después de la irrupción del video que fue compartido en múltiples plataformas en las provincias de Tucumán, La Rioja, Salta y Jujuy, entre otras, una nueva versión de los hechos volvió a generar numerosos comentarios en los perfiles de redes sociales en el norte.

Esta vez, se trata de la supuesta carta de Liliana, la mujer de Antonio, el presunto amigo infiel.

La carta habría sido dirigida al medio La Rioja Web, y fue reproducida por los portales de más alcance en la región. En ella, la cuarta protagonista de la historia describe con frases insólitas todo el episodio.

“Esta mujer que sale en el video siempre fue una roba maridos, ya trae una trayectoria de chajá”, expresa el texto supuestamente escrito por la mujer engañada. “Chajá” alude a la onomatopeya que emiten los cuervos, y suele ser utilizada de forma irónica en el norte para señalar a los infieles.

“Lo que a ella más le interesa es la moto Tornado que tiene Antonio y que esa moto fue adquirida bajo matrimonio conmigo. O sea, no es de él solo, pero se la dejo porque gracias a ella que también era mi amiga, hoy pude ver lo que me estaba perdiendo de vivir por ser sometida a este hombre, que, porque tenemos hijos en común, creía que yo era su esclava y no era dueña de hacer nada”, agrega la mujer.

De modo similar al video, la carta de la supuesta cuarta protagonista del hecho se reprodujo de forma incesante entre los usuarios de redes sociales y trascendió la región, aunque algunos medios señalaron que la historia podría no ser cierta.

Por las características de la escena, en general el tono usado fue de burla y objeto de comentarios livianos, lo que no hizo más que sostener la viralización de la historia.

LC/FF