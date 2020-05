En India ya tienen la motocicleta ideal para la pandemia y se llama Covid-19

El coronavirus no solo modificó la vida de la humanidad, sino que incentivó el ingenio de muchos. Y en la India, alguien se ocupó de inventar una motocicleta especial para usar durante la pandemia a la que bautizó Moto Covid-19 y que mantiene el distanciamiento social exigido entre las personas.

Una de las formas de evitar el aumento de casos positivos de coronavirus es la distancia social, que consiste en mantenerse alejado por lo menos un metro del resto de las personas en los espacios comunes mientras dure la cuarentena.

Sin embargo, no siempre es posible estar a esa distancia de los demás, como podría ser en el transporte público. Un claro ejemplo son las motos o motocicletas en algunas regiones de la India.

Por esa razón el mecánico automotriz indio, Parthe Saha, en la región de Tripura, decidió crear la Motocicleta COVID-19, la cual cuenta con la distancia reglamentaria entre los pasajeros del vehículo.

“Luego de escuchar a todos hablando del distanciamiento social, lo importante que es y que mucha gente no lo respeta, me hizo pensar una forma de llamarles la atención. Así puedo mandar un mensaje de que mantener la distancia es algo muy serio que hay que cumplir”, dijo Saha.

El mecánico de 39 años llamó al vehículo Moto Covid-19 y explicó que funciona con el motor de una motocicleta más pequeña que él readaptó al tamaño y exigencias de su diseño.

Además, le instaló una batería eléctrica de modo que no consume ningún tipo de gasolina ni contamina. Esta tarda solamente tres horas en cargarse totalmente y puede recorrer 80 kilómetros antes de quedarse sin energía.

Saha, explicó que creó el vehículo pensando en su pequeña hija, con la que acostumbra ahora a dar largos paseos sin exponerse al coronavirus.

Las imágenes de esta innovadora idea se han viralizado en redes sociales, incluso muchos usuarios compartieron sus deseos de seguir los pasos de Saha, pero la moto no está habilitada a circular por las calles

El Secretario de Transporte de Tripura, Laihlia Darlong, dijo que el vehículo no ha realizado las pruebas de seguridad. Esto significa que, de momento, no cumple con los estándares mínimos requeridos y no puede circular.

“Hay muchas agencias que certifican la seguridad de un medio de transporte por lo que hacer el chequeo y los tests no va a ser un problema. Sin embargo, ningún medio de este tipo que haya sido comprado y registrado en la base de datos local puede ser modificado sin autorización. Por lo que deberá conseguir esa aprobación también”, dijo Darlong.

Saha explicó, además, que no lo hace con la intención de comercializar el vehículo y aprovecharse de la situación para ganar dinero, sino para hacer conciencia de la problemática sanitaria por la que se encuentra el mundo.

MT / DS