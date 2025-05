3 obras bien distintas para disfrutar del buen teatro off

Afuera hace mucho frío

Esta obra escrita por Guadalupe Alonso y Luna Zaballa, y dirigida por Silvana Amaro, es un proyecto inédito creado por actores adolescentes con formación profesional. Transcurre en un mundo cercano a muchos jóvenes, ya que los protagonistas participan de un viaje de estudios muy particular en el que se revelan las historias individuales y los conflictos de amor y amistad. Y se convierte en una gran opción para acercar a los jóvenes al teatro. Las funciones son todos los sábados a las 20 en el Teatro Azul (Av. Corrientes 5965, CABA).

Un grupo de alumnos que transitan sus últimos años del colegio secundario se embarcan en un viaje de estudios a Puerto Madryn junto a dos jóvenes coordinadores. Navegan entre el calor de la adolescencia y el frío del sur, que provoca visiones, confusiones, recuerdos. Deseos enfrentados, deseos compartidos. Las bajas temperaturas y los amigxos, el amor, eso que no se dice y quiere salir a toda costa. Actúan Graciana Edul, Flor Gallo Pecca, Darshan Gonzalez, Rocio López Acuña, Nina Morriconi, Matías Panaro, Jana Quiroga, Juampi Rodríguez, Julieta Rubiera y Lautaro Stork. El vestuario es de Carolina Tisera, la escenografía de Adrián Carullo, la producción de Violeta Pedregal. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Enrique IV

El Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA) recuperó el texto de Luigi Pirandello de 1922 Enrique IV para llevarlo a su escenario. Plantea el tema eterno de las máscaras, lo real y lo ficticio, exponiendo a una sociedad donde lo falso es más importante que la verdad. Aparentar “eso” que no somos, pero que anhelamos ser. Un rey que no es rey, a quien todos mienten por interés, simulando ser lo que no son. Un loco demasiado cuerdo, o un cuerdo bastante loco, que sabe que todos mienten, pero finge no saberlo. Pirandello, además, juega con el teatro dentro del teatro, donde público y actores convienen en mentirse mutuamente: lo que se ve no es real, pero juegan a creer que lo es. Ponemos en escena Enrique IV porque refleja esta época de supuestas “verdades digitales” de manera sorprendente, demostrando su universalidad despiadada, pero con el humor suficiente para reírnos de nosotros mismos.

El elenco está integrado por Fernando Blanes, Fernando López, Vivi Campos, Alberto Cravero, Francesco Francica y Ezequiel González. Tiene escenografía, vestuario y diseño de luces de MB-MB y adaptación, puesta en escena y dirección general de Martín Barreiro. Las funciones son los sábados a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Ana por la Ventana

Es una obra sobre la posibilidad de alcanzar la felicidad. Ana, una mujer sencilla, cálida y cordial, atraviesa la vida cumpliendo con lo que se espera de ella. Pero una mañana lluviosa encuentra un pequeño tesoro que cambiará su destino. En ese instante se abre una ventana y con ella, la posibilidad de ser protagonista de su propia historia. Escrita por Alfredo Allende y dirigida por Alberto Lecchi, es Carla Pandolfi la encargada de encarnar a Ana.

La puesta tiene iluminación de Claudio Del Bianco, música original y sonido de Rafael Sucheras, vestuario de Analía Manouelian, producción artística de Pablo Silva y Valeria Baranchuk y producción de Juan Nicolás Broens. Las funciones son los viernes a las 22:30 en El Camarin de las Musas (Mario Bravo 960, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.