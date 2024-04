3 shows imperdibles de abril

Krishna Black Eagle

La leyenda cherokee del soul regresa a Buenos Aires para presentar su nuevo disco Black Cherokee Legnd el 20 de abril en Bebop Club (Uriarte 1658, CABA). El artista cherokee - americano – danés que supo conquistar escenarios internacionales y ya suma miles de fans en nuestro país, creció entre Nueva York, Francia y Copenhague, y comenzó su carrera en Dinamarca, donde tuvo su primer éxito como guitarrista y compositor de rock. En 1970 tuvo su primera banda, llamada Sensory System, considerada la primera banda de hard rock en Dinamarca. Entonces comenzó su camino, siempre con una impronta muy personal. Diez años más tarde, decidió probar suerte como solista en Nueva York, grabando el disco Mystery, bajo el sello Big Apple Records. Escribió varios capítulos de su historia musical en ese país, hasta que en 1998 descubrió sus lazos de sangre cherokee, lo que lo inspiró a bucear en un nuevo estilo musical único, el de un artista polivalente, fusionando diferentes estilos musicales (rock, funk, soul) imbuidos de la música de sus antepasados.

Recorrió varios países, hasta que en 2009 fue invitado a conocer Buenos Aires, llamando la atención de los medios. Argentina lo recibió con los brazos abiertos, y regresó varias veces más, para participar en festivales y también para grabar discos, como en el 2022, cuando entró a los legendarios estudios ION. Su voz, muy influenciada por Ray Charles y James Brown, sorprende desarrollándose a lo largo de cinco octavas. Krishna Black Eagle se define como un músico de rock y soul, con influencias de sus raíces cherokee. Con una bandana en la cabeza y su intento de español, mezclado con su perfecto inglés, se convierte en un personaje muy atractivo para ver y escuchar.

"Cuando llego a la Argentina, al primero que escuché fue a Pappo. Y grabé Juntos a la par, en mi primer álbum de Argentina, con Yulie Ruth y Bolsa González, músicos de Pappo´s Blues. Eso es el primero que yo conocí. También toqué en mi álbum con Fernando Samalea, músico de Charly y Cerati, entre muchos otros", cuenta esta leyenda del soul. En esta presentación estará acompañado por Psycho Lucas en guitarra, Sebastián Reinholz en batería, Naza James Reyes en bajo, Julián Villalba en teclados y Nani Moser en saxo. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Victoria Engel

Victoria Engel vuelve a presentarse en nuestro país. Esta vez será el sábado 27 de abril de 23.30 a 07 del domingo en Crobar (Marcelino Freyre y Paseo de la Infanta, CABA) con su propuesta 444 Series Take Over. Engel es una de las máximas exponentes de la escena electrónica latina y sigue marcando tendencia. Ahora va por la idea de superar su propio récord de más de 7 horas tocando, sumada a muchas sorpresas. En tan sólo estos meses de 2024 ya la vieron más de 80.000 personas en su paso por: Cosquín Rock (Córdoba, Argentina), Looloo EDC Festival (CDMX, México), EDC Festival (CDMX, México), Mystical Exp (Tulum, México), Majahuitas (Puerto Vallarta, México), Bar Américas Festival (Morelia, México) y Bar Américas (Guadalajara, México). Cerrará su gira por la Argentina, luego de su paso por Rosario, Paraná y Tucumán con este show, embarcándose luego hacia Europa, donde hará dos presentaciones en Berlín. Por otro lado, su sello discográfico, 444 Series, se encuentra en pleno crecimiento, con support global. Además, sus míticas performances en Underclub, Crobar y el Estadio Obras (Buenos Aires), Rock In Rio (Río de Janeiro), Warung (Itajai, Brasil), Festival EDC (Ciudad de México) y Bar Américas (Guadalajara) la ubican un escalón arriba en el movimiento techno sudamericano. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Homenaje a Zitarrosa

Como parte del Ciclo La Canción es Urgente: La Canción Quiere - se hará Zitarrosa por Mujeres, el domingo 28 de abril a las 20 se presentará en Pista Urbana (Chacabuco 874, CABA) este espectáculo con las intérpretes Lucrecia Merico, Chiqui Ledesma, Mónica Abraham y Verónica Parodi, con dirección musical de Emilia Parodi y Mariana Marielareña en percusión. Las intérpretes dicen: "Celebramos la obra de Alfredo Zitarrosa, su alto nivel poético, su compromiso social, su amor al pueblo; la música como una construcción popular, que en eso creía Don Alfredo, y no sólo en el ámbito artístico, sino también en la vida" y cantan su legado y su emoción vigente en los corazones hoy. Encontrá acá más info sobre las entradas.