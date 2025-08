3 shows musicales para disfrutar en estos días de agosto

Angela Navarro y Martín Mazzon

Tocarán con toda su banda el 7 de agosto en Café Berlín (Av. San Martín 6656, CABA). El dúo formado por el pianista y productor musical Martín Mazzon y la cantante finalista del programa La Voz Argentina Ángela Navarro, se presentará por primera vez acompañado por toda su banda. Será un show en el que ambos artistas invitarán al público a disfrutar, emocionarse y celebrar la música en vivo, combinando la calidez de la voz de Navarro con la destreza de Mazzon al piano. Durante más de una hora, el público podrá disfrutar de un repertorio que incluye una selección de canciones populares nacionales e internacionales con arreglos originales y una propuesta escénica íntima pero poderosa. Entre ellos estarán I Will Always Love You, The Show Must Go On y Rolling In The Deep, entre muchos otros. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Camilú

El 9 de agosto Camilú presentará en Niceto (Av. Cnel. Niceto Vega 5510, CABA) Amor de mi herida, su tercer álbum de estudio, en un show íntimo y vibrante. Su primera vez en Niceto será acompañada por una banda conformada por guitarra, teclado y batería que llevará al escenario un show renovado cargado de emociones y poesía.

Sus canciones, con letras cada vez más profundas y conmovedoras, prometen una noche llena de sentimiento y conexión, explorando el amor y las heridas del alma con su estilo único y apasionado, y dan inicio a lo que será su nuevo tour que la llevará a recorrer nuestro país. Amor de mi Herida se destaca por su sofisticada producción y enfoque en la interpretación y composición, QUE deja ver a una artista adulta y atravesada por nuevas historias a contar. Entre las canciones, se encuentran fusiones de bachata y tango, salsa, blues, R&B, y baladas minimalistas, con una fuerte presencia de la voz de Camilú y colaboraciones con artistas como Pedro Capó y Jesse & Joy. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Detonantes

Sigue presentando su nuevo disco Bola Rápida y lo hará el viernes 15 de agosto en The Roxy Live ( Cnel. Niceto Vega 5542, CABA). Detonantes también repasará sus clásicos. Después de 10 años, el trío conformado por Joaquín Carámbula, Nicolás Bolo y Juan Manuel Colonna tocará su nuevo material y repasará su carrera. Este show llega después de su primera presentación de esta nueva etapa en Niceto Club, donde la banda recorrió sus clásicos (como Tirando poderes) y temas nuevos como el single La Rockola. En esta ocasión el show apertura estará a cargo de Gitanos Vagabundos. Encontrá acá más info sobre las entradas.