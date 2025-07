Al fin y al cabo, es mi vida: Silvia Kutika, Fabio Aste y Mirta Wons abren el debate sobre el derecho a decidir

Una obra que ha conmovido al mundo entero llega al escenario del Teatro Metropolitan (Av. Corrientes Av. Corrientes 1343, CABA) para interpelar al público argentino: Al fin y al cabo, es mi vida, el poderoso texto de Brian Clark, se estrena el miércoles 23 de julio a las 19:45 con un elenco estelar encabezado por Silvia Kutika, Fabio Aste y Mirta Wons, bajo la dirección de Mariano Dossena.

La obra propone una profunda reflexión sobre uno de los dilemas médicos, éticos y humanos más complejos de nuestro tiempo: el derecho a decidir sobre la propia vida. La obra gira en torno a Clara, una escultora de renombre que queda cuadripléjica tras un accidente y toma una decisión crucial: no desea continuar viviendo como un "logro médico" y solicita acceder a la eutanasia. Sin embargo, quien la atiende un profesional que se aferra al deber de preservar la vida y se niega a aceptar su voluntad. A partir de allí se desata un intenso conflicto legal, ético y moral para determinar si tiene el derecho a decidir sobre su propio destino. La obra interpela al espectador con una pregunta tan íntima como universal: ¿tenemos derecho a elegir cómo queremos vivir y cuándo queremos morir?

En una entrevista exclusiva, Mirta Wons, quien interpreta a la abogada que defiende la voluntad de Clara, compartió su conexión con la obra y su temática. "A veces uno piensa que la vida es una cosa simbólica, pero son momentos, decisiones, a veces extremas, de vida", reflexionó Wons, destacando la riqueza de la pieza teatral. Además la actriz se mostró entusiasmada por sumarse al equipo de trabajo que ya viene desarrollando obras como El Cuarto de Verónica y Te espero en la oscuridad. Los describió como "entrar en Disney. Me abrieron las puertas y me sentí en casa desde el principio. Silvia Kutika está maravillosa en su rol, Fabio Aste es un bombón... Fer Cuellar, Tania Marioni, Luis Porcio, Morena Pereira, Jorge Almada, produce Adrián Lázare", enumeró.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Wons, cuyo padre fue un cirujano que trabajó en la prevención del cáncer y fue un impulsor de las unidades de cuidados paliativos, tiene una conexión personal con el tema de la muerte digna. "Mi papá murió en el 2011, pero él fue uno de los integrantes de las discusiones de la ley de muerte digna en la Argentina. Comparto plenamente la idea de ayudar a una persona que no tiene posibilidad de mejorar a que pase los últimos momentos de su vida, o el tránsito, de una manera lo más agradable posible, con su familia, sin dolores, con dignidad", afirmó en la entrevista que compartimos a continuación:

Para Wons, la obra no es un "bajón", sino una "riqueza" que aborda las decisiones de Clara sobre su vida, el amor, el sexo, el trabajo y las distintas prioridades, incluyendo la decisión de morir. Subrayó la importancia del humor en las cercanías de la muerte, un aspecto que la obra maneja con un "de manera ácida, muy irónica" que ella adora.

Junto a este trío actoral también actúan Fernando Cuellar (encargado además del vestuario y dela producción ejecutiva junto a Juan Manuel Vázquez), Luis Porzio, Tania Marioni, Jorge Almada y Morena Prereyra.

El diseño de iluminación es de Sebastian Serrán, la realización de escenografía de Mauricio Moriconi y la producción general de Adrián Lázare. Las funciones, como es habitual a lo que hacen Kutika-Aste-Lázare, será los miércoles tempranito, a las 19:45. Encontrá acá más info sobre las entradas.