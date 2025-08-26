Alejandro Tantanian y Victorio D'Alessandro encaran una historia de amor y guerra

El aclamado director Alejandro Tantanian y el actor Victorio D'Alessandro unen talentos para estrenar En mitad de tanto fuego, un texto del autor español Alberto Conejero. La obra, que se estrena el viernes 29 de agosto, es un manifiesto poético y disidente que, con la Guerra de Troya como telón de fondo, se alza en favor del amor y contra el odio en el mundo actual. Las funciones serán los viernes a las 21.30 en Dumont 4040 (Santos Dumont 4040, CABA).

La colaboración entre Tantanian y D'Alessandro parece haber sido una "extraña casualidad". El director, que conoce a Conejero desde hace más de una década, recibió el texto del dramaturgo para darle su opinión y se sintió cautivado "desde el primer día en que la leí". Sin embargo, no fue hasta que coincidió en un set de filmación con Victorio que el proyecto tomó forma. El actor, que había visto la obra en España, se acercó a Alejandro y le propuso dirigirlo con ese texto. Para Tantanian, fue una señal del destino: "Me parecía que había que ir y sumarse".

En mitad de tanto fuego narra la historia de Patroclo, "el más amado por Aquiles", tomando como referencia el canto 16 de la Ilíada. Sin embargo, lo que hace el autor es contar un lado B de la épica de Troya, una historia de amor que se inscribe en medio del horror de la guerra. El texto presenta a un Patroclo en un limbo, esperando a su amado, mientras narra su historia a los vivos.

El compromiso de un intérprete y el de su director

Si bien D'Alessandro es productor y fue el gestor de la idea, Tantanian fue al verlo en el monólogo Las cosas maravillosas antes de aceptar dirigirlo, y le "encantó lo que vi. Lo vi manejando una audiencia solo y después descubrí su grado de amor y de entrega por este proyecto". Esto demuestra que, el joven el actor suma responsabilidad a su gran profesionalismo. Este compromiso ha sido la clave para un proceso de ensayos que el director describe como "gozoso", casi como una "luna de miel de equipo".

"Es una historia muy melodramática", comenta Tantanian durante la entrevista exclusiva. Además de ser un relato de amor, la obra es un "manifiesto disidente" que aborda cuestiones de género y sexualidad. El director considera que, en la actualidad y con la proliferación de discursos de odio en el mundo, esta obra es un acto de resistencia. "Es un drama, es un manifiesto antibelicista y es un manifiesto también en contra del odio", subraya. La pieza "permite conectar con el lado luminoso" sin negar la oscuridad circundante. Aquí la entrevista completa:

La puesta en escena es sencilla, con pocos elementos, pero con un fuerte trabajo de luz, video y sonido. El foco está puesto en la actuación y la narración, permitiendo que el relato del personaje de Patroclo, a quien da vida D'Alessandro, capture al espectador. El diseño audiovisual es de Johanna Wilhelm, el de iluminación y vestuario de Oria Puppo, la música original de Axel Krygier, la producción ejecutiva de Julieta Pavic, el asesoramiento coreográfico de Florencia Viterbo y la asistencia de dirección de Juan Cruz Bergondi.Y asegura que es una propuesta para todo tipo de público, más allá de la historia homoerótica.

Las funciones son los viernes a las 21:30 desde el 29 de agosto.