Come From Away: Pablo Sultani asegura que será un musical para atesorar

Después de acariciar mucho tiempo este proyecto y de verlo interrumpido por la pandemia, finalmente este 4 de junio The Stage Company estrena en Buenos Aires el musical Come From Away en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA). Se trata de uno de los espectáculos más aclamados de Broadway, que cuenta con 15 actores en escena, banda en vivo y la dirección de Carla Calabrese.

La obra relata la historia inspirada en hechos reales: más de 7.000 pasajeros provenientes de todas partes del mundo aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander de Canadá y la gente de este pequeño pueblo les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Esto ocurrió a raíz del atentado a las Torres Gemelas de hace más de 20 años, momento en que el lugar vio duplicada su población en un instante. Mientras la humanidad transitaba uno de sus momentos más difíciles, los pasajeros que quedaron varados durante días en ese sitio recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatía, dedicación y calidez con la cual los habitantes de este pueblo los recibieron y reconfortaron.

Protagonizada por Gabriela Bevacqua, Carla Calabrese, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Marisol Otero, Agustín Perez Costa, Pablo Sultani, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal y Pato Witis junto a Luli Asad y Fátima Seidenari. Los músicos en vivo son Santiago Rosso, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Mariano Sáenz Tejeira, Paula Solange Morales, Pablo Mengo y Luis Lattanzi.

Conversamos con uno de los actores, el multifacético Pablo Sultani, reconocido por sus interpretaciones en teatro (como Shrek o el Igor de El joven Frankenstein) y en televisión, especialmente en las series de Disney. El nos reveló la importancia de esta propuesta que llega para revolucionar la cartelera porteña:

Tal como anticipa el actor, será una obra conmovedora, de esas que nos dejan pensando en la posibilidad de que exista un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano, un musical que inspira e ilumina lo mejor que podemos ser como personas. Los funciones son viernes y sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.30.

Encontrá acá más info sobre las entradas.