Destino Temperley profundiza en la ludopatía y sus consecuencias

"Me crié en Temperley y después, por por temas laborales, me mudé a Capital -revela al autora de Destino Temperley, obra que también dirige-. Y me pasa que cuando escribo ya estoy imaginando cómo va a ser la puesta. Pienso mucho en el espacio y en los cuerpos. Me pasó de imaginarme cómo iba a hacer toda la dinámica y dónde iba a ocurrir".

Y cuando llegás a montarla, ¿lográs eso que habías imaginado? "Siempre se modifica y te modifica. Hay una verdad escénica que siempre se revela en el teatro". Así fue le comienzo de la entrevista con Carolina Solari para hablar de su obra que se presenta los domingos a las 18 en el Teatro Border (Godoy Cruz 1838, CABA) y que habla de la ludopatía.

Carolina Solari.



"En la obra anterior hablé del alcoholismo. O sea, que hay algo en la adicción que que me llama la atención. Y también soy socióloga, o sea que me interesan las realidades paralelas. Me empecé a enterar de muchas historias relacionadas a a pérdidas de casas y de autos por este problema que socialmente no es evidente porque no tiene características físicas o no se ve un deterioro directo de la persona", explicó.





Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La puesta de esta obra comienza con una docu ficción. Un film proyectado en el escenario. Habla de una casa de estilo inglés y de su venta, que se convierte en un personaje más. La protagonista, Alejandra Bruno, es una actriz famosa de la Argentina que regresa a su casa en Temperley para vender la casa madre. De todo esto hablamos con la autora y directora en esta entrevista:

El equipo se completa con los actores Stella Brandolin, Erica Sposito, Rolo Sosiuk, Paula Berré y Gabo Yamil. Además tiene producción de Luciana Lamota, asesoría artística de Javier Naudeau, música original de Candelaria Quiñones, diseño audiovisual de Forzafilms, de luces y coreografía de Daniel Fernández, realización de escenografía de Fernando Arsenian y efectos sonoros de Charley Rappaport. Encontrá acá más info sobre las entradas.