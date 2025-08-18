Dora Milea y una obra que borra los límites entre la ficción y la realidad

La dramaturga y directora Dora Milea estrenó Ellas (Ficción adjunta), una pieza teatral que explora los diferentes enfoques y vivencias del amor, difuminando la delgada línea entre la creación y la experiencia vivida. Dirigida por Andrea Giglio, la obra se presenta los martes a las 20:30 en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA), marcando un momento especial en la carrera de Milea.

"Siempre digo que todas las obras hablan de amor y de muerte", afirmó en una entrevista exclusiva. Su nueva obra no escapa a esa premisa, presentándola como un complejo rompecabezas metateatral. La trama inicia con una directora que busca los derechos sobre la obra de amor a una poeta, quien niega haberla escrito. Sin embargo, esta confusión despierta una curiosidad que las lleva a un encuentro que desarrolla una historia de amor.

La intérpretes de Ella con la directora.



Dora se considera una "directora de teatro" que escribe cuando no encuentra el material que la atraviese, concibió este texto en 2012 y, por primera vez en su carrera, le confió la dirección a otra persona. Durante la charla describe esta experiencia con entusiasmo: "Estoy aprendiendo a soltar y a disfrutar de la visión de otra persona sobre mi material. Es sumamente enriquecedor".

El resultado es una puesta en escena con las actuaciones de Ana Rodríguez Arana y Sylvia Tavcar, poesía de Eva Chinchilla, y un equipo creativo que incluye a Luciana De Pinto en vestuario, Micaela Sleigh en escenografía y a Damián Monzón en luces. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Una visión federal del teatro

Además de su faceta como dramaturga, Dora Milea está codirigiendo junto a Patricia Palmer la obra Volvió una noche, un clásico del teatro nacional escrito por Eduardo Rovner: "Es una comedia muy interesante que habla de la relación madre e hijo con mucho humor, porque la madre está muerta y vuelve para ver con quién se va a casar el hijo", cuenta, explicando que la obra aborda los "mandatos de nuestros padres" de una manera disparatada pero emotiva. La invitación de Patricia Palmer a codirigir "fue un honor, ya que ella quería protagonizar la pieza y necesitaba una mirada externa", reveló.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dora Milea.



Y la pasión de esta dramaturga por el teatro se extiende más allá de sus proyectos personales. Como coordinadora de los programas federales del Teatro Nacional Cervantes, su labor es vital para descentralizar la producción en el territorio argentino: "Amo este programa, me enriquece", asegura. El ciclo TNC Produce en el País convoca a directores de todo el país (con excepción de CABA) para producir obras de manera íntegra en sus provincias de origen. Esto no sólo genera trabajo sino que les permite a los artistas locales ser contratados sin necesidad de emigrar a la Capital, un sueño que Milea considera fundamental para el desarrollo cultural del país.