Agustina Cabo: "El Asistente revela con humor lo que pocos conocen sobre el proceso teatral"

Tras su exitoso estreno en 2022, la obra El Asistente de Sofía González Gil regresó a la cartelera porteña para ofrecer una nueva temporada que promete reflexiones sobre el mundo teatral. Los jueves a las 20:30, el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3380, CABA), abre sus puertas para recibir a un elenco renovado, integrado por Agustina Cabo, Diego De Paula, Francisco González Gil y Ximena Banús.

La trama se ubica en el interior de un prestigioso teatro donde la ficción y la realidad se entrelazan entre vestuarios de época y escenografías sin terminar. Allí sigue a un elenco de reconocidos actores que ensayan Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen, a pocas horas de su estreno. Sin embargo, el ensayo se ve constantemente interrumpido por una escena clave que no logra salir, mientras los actores enfrentan inconvenientes entre ellos y con la tarea encomendada. Marcos, el asistente, se convierte en el héroe silencioso intentando resolver todos los conflictos con habilidad para evitar que los actores descubran que el director ha desaparecido hace horas.

En una entrevista exclusiva, Agustina Cabo, quien se incorpora al elenco en esta nueva temporada, compartió detalles sobre su personaje y la experiencia de sumarse a la obra: "Mi personaje se llama Juana, es una actriz que está dando sus primeros pasos, es una chica muy entusiasta y está en un proyecto muy grande para lo que está acostumbrada, es el primero del que participa", explicó.

Para la actriz, interpretar a Juana ha sido un desafío divertido y trabajoso a la vez:: "La obra es muy graciosa. A Juana le están costando mucho las escenas. No le salen bien". Esto llevó a un interesante proceso creativo con la directora Sofía González Gil: "Con Sofi nos reíamos mucho porque es muy difícil actuar mal y que no sea una parodia. Así que fue un proceso muy divertido y muy trabajoso, la verdad. Además tengo unos compañeros increíbles, grandes actores y muy graciosos también".. A continuación la entrevista completa:

Cabo destacó la particularidad de la obra al mostrar la "ficción dentro de la ficción", un concepto que la directora maneja con gran atención. "Está buenísimo porque hay posibilidad de jugar a extremos y es muy difícil", comentó. La actriz disfruta enormemente de la oportunidad de mostrar las "bambalinas" del teatro. "Me encanta. Me divierte mucho. Porque además hace poco vino mi mamá con unas amigas y una de ellas, que es médica me comentó que le sorprendió el trabajo que implica preparar una obra y del empeño y el amor que le ponemos. Nosotros, los actores y la producción, sabemos lo que implica pero quizás hay quien no lo imagina, Que uno le pone tanto trabajo. Eso me me resulta hermoso. Compartirnos, también con nuestras oscuridades, los egos y todo lo que sucede. Es parte de un todo", expresó.

Esta puesta tiene diseño de escenografía de Alejandro Goldstein, de vestuario de Camila Castro Grinstein, de iluminación de Samir Carrillo, música original de Francisco González Gil, producción musical de Federico Cohen, voz en off de Manuel González Gil, así como producción ejecutiva de Brigitte Torres y la propia directora. Las funciones son los jueves a las 20.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.