El ícono del punk Billy Idol vuelve a la Argentina después de 3 años sin visitarnos

El icono del rock Billy Idol traerá su tour It's a Nice Day To... Tour Again! a la Argentina, por primera vez desde su última visita en 2022. LA cita será el sábado 15 de noviembre en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA) el sábado 15 de noviembre

Idol lanzó su nuevo LP Dream Into It el pasado mes de abril por Dark Horse Records. El álbum incluye el sencillo 77 (feat. Avril Lavigne), que alcanzó las 10 mejores listas de ventas de álbumes en muchos países, incluidos los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Alemania.

Idol también es el protagonista del nuevo documental Billy Idol Should Be Dead, que acaba de estrenarse mundialmente en el Festival de Cine de Tribeca en la ciudad de Nueva York. Dirigida por el tres veces ganador del Grammy, Jonas Åkerlund. Se trata de un largometraje que recorre la vida y la carrera del pionero del punk convertido en icono del rock a través de entrevistas personales y de archivo nunca antes vistas con Idol, su familia, sus compañeros y colaboradores. El documental profundiza en su aparición como un punk rocker típico, su ascenso meteórico como superestrella global en la era de MTV y la gran cantidad de desafíos que Idol tuvo que superar no solo para sobrevivir, sino para seguir siendo una de las figuras más queridas del rock n roll, casi cincuenta años después de su carrera.

El año pasado, Idol celebró el 40 aniversario de su emblemático álbum Rebel Yell y el 15 de agosto Idol lanzará reediciones en vinilo de tres clásicos: Charmed Life, Whiplash Smile y Don't Stop EP a través de Capitol/UMe.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una carrera inquebrantable

Durante 46 años, Billy Idol ha sido una de las caras y voces definitivas del rock and roll. Entre 1977 y 1981, lanzó tres álbumes con la Generación X como protagonistas centrales . En 1982, se embarcó en una carrera solista transgénero internacional que integraba a las líneas simples y planas del punk. Encontrá acá más info sobre las entradas.