El regreso de Bravo: un ícono del glam rock de los '90 se reinventa

Vuelve Bravo, la icónica banda argentina de glam rock que marcó una época en los años '90 con su inconfundible estética hard rock y su sonido único. Tras un período de silencio, el grupo se rearmó para revivir sus grandes clásicos y presentar nuevo material, demostrando que su esencia sigue más viva que nunca. Liderados por Alex Einstein en los teclados, los Bravo se preparan para un show íntimo que promete conectar el pasado con el presente.

Conocidos por éxitos como Desierto sin amor y Una larga historia de amor, regresan con una formación renovada, pero con la misma energía de siempre. A Alex, el único miembro original, se suman Jones en la voz, Pol en guitarras, Nikk en bajo y Sebastián en batería. "Bravo vuelve porque tenemos una nueva historia que contar, con músicos que aportan nuevas miradas, energías y compromiso, manteniendo viva la esencia emocional y melódica que siempre nos definió", explican.

El regreso no ha sido casual. Según Alex, "nuestras canciones nuevas son el fiel reflejo de la esencia de Bravo. Estas mismas nacen del mismo lugar que sus clásicos; historias de amor y reencuentros. Letras profundas y melodías intensas". La banda mantiene su filosofía musical, adaptándose al formato actual de lanzar sencillos en lugar de álbumes completos. Su nuevo corte de difusión, Mírame, ya está sonando como adelanto de lo que se viene.

Con el espíritu intacto

Recientemente Bravo ofreció un show acústico en el bar Lucille de Palermo, con una "muestra de lo que se viene". Este evento les permitió reencontrarse con su público de siempre y, para su sorpresa, también atraer a una audiencia más joven. "Nos llamó la atención que había de todo tipo de gente. O sea, el público que nos sigue hace muchos años y gente joven también", comenta Nikk Arancibia, confirmando que la música trasciende generaciones. Esto es lo que contó junto a Alex en una entrevista exclusiva:

A pesar de los años, su estilo se mantiene intacto. El grupo no ve la necesidad de redefinir el glam rock, un género que se ha mantenido fiel a su espíritu a lo largo de las décadas. "Si uno ve una banda de afuera, que es Yo Europe, o Bon Jovi, o Foreigner, o todas estas bandas, se visten igual que cuando se vestían antes", señala Alex. Para ellos, la vestimenta no es un disfraz sino parte natural de su esencia. La banda tiene dos shows programados, el primero, íntimo, en el Congo Bar (Honduras 5329, CABA), este 13 de septiembre. Allí presentarán un show con un concepto más cercano a la gente, mezclando clásicos con sus nuevas canciones. La segunda presentación será en noviembre.

"Creemos que el rock argentino se encuentra en un momento clave para volver a emocionar al público con letras sinceras y pasionales", concluyen, invitando a la gente a seguirlos en sus redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y disfrutar de su regreso. Encontrá acá más info sobre las entradas.