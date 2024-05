Gauchos of the Pampa llevan lo más nuevo del folclore nacional a La Trastienda

Llegaron, no hace tanto tiempo, a la escena folclórica nacional para renovarla y revitalizarla. Gauchos of the Pampa tiene raíces en ese género pero también en el rock y en el tango, y se presentarán el próximo 8 de junio en La Trastienda (Balcarce 460, CABA). Se anuncia como una experiencia musical única que fusiona la historia con el talento de una nueva generación de músicos argentinos. Y ofrecerán allí un espectáculo que trasciende el tiempo y las fronteras musicales, manteniendo viva la raíz de Los Hermanos Abalos, ya que uno de sus integrantes es descendiente directo.

Bajo la dirección de Juan Gigena Abalos, nieto de Machingo, el mayor de los hermanos, tienen como objetivo que las icónicas canciones del quinteto sigan resonando con vitalidad. Así Gauchos of the Pampa se embarcó en la misión de transmitir la autenticidad del folklore argentino desde su personal enfoque y búsqueda de un sonido propio, para que todos puedan disfrutar sin importar cuánto conozcan de esta tradición criolla argentina.

En el escenario de La Trastienda, Juan en guitarra y dirección musical, bombo y danzas Cacho García; en la voz, Nelson Giménez; en el piano y teclado, Martin Lohrengel serán los protagonistas a partir de las 20.30. Secundados por invitados especiales como Matías Maldonado en bandoneón, Matías Romero en violín, así como Coshi Domínguez y Sol Leiba en danzas.

Tuvimos oportunidad de conversar con estos Gauchos de hoy antes del show porteño, más precisamente con el fundador de la agrupación y con el bombista, y esto fue lo que dijeron:

Desde su formación el 8 de diciembre de 2018, con presentaciones memorables en lugares emblemáticos, siguen en un camino en ascenso. Incluso, han agasajado musicalmente a Guns 'n Roses y Kiss en un encuentro privado, donde les hicieron escuchar por primera vez una chacarera y zamba. Y si bien reconocen que "todo lo que esta relacionado al arte es dificil de llevar adelante en la Argentina" (Juan) y que "se necesita un poco de locura para hacer algo fuera de los moldes tradicionales, que se distinga del montón" (Cacho), confían en este camino que es paso a paso y que los tiene dispuestos a sortear las dificultades que aparezcan. Hoy los Gauchos tienen el foco y la energía puestos en el show que van a dar en La Trastienda.

