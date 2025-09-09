Incidente en Vichy: un viaje a la vulnerabilidad de la condición humana

A 60 años de su estreno original y en el 20º aniversario de la muerte de su autor, Arthur Miller, la obra Incidente en Vichy se presenta en Buenos Aires dirigida por Pablo Gorlero y con el auspicio del Museo del Holocausto porteño, en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA), ofreciendo una profunda reflexión sobre la xenofobia, el miedo y la complejidad de la naturaleza humana frente al horror.

La obra, ambientada en una comisaría de Vichy, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, reúne a nueve hombres y a un adolescente, detenidos bajo circunstancias sospechosas. Lo que comienza como un simple control de documentos se transforma en una revelación escalofriante sobre la verdadera razón de su detención y el destino que los espera. Uno de los actores de este numeroso elenco es Rubén de la Torre, quien se enfrenta a un papel de enorme complejidad: un comandante alemán, ex militar de campo, que ha sido herido y relegado a un puesto de oficina. Con él conversamos para acercarnos más a esta propuesta teatral.

"Mi personaje fue herido hace muy poco y por eso lo mandaron a este lugar aunque no sabe muy bien qué tiene que hacer ahí -explica-. Tiene los códigos de la guerra, no sabe estar en una oficina decidiendo a quién se manda a la cámara de gas. En el transcurso de la obra se va dando cuenta de lo que está pasando en verdad". Para el actor, la construcción del personaje fue un desafío inmenso: "Es rengo, alcohólico, nazi, asesino... su cabeza tiene una gran locura y que por momentos siente lástima de las personas que están en la cárcel. En verdad es el sueño de cualquier actor".

Y destaca la importancia de evitar los estereotipos y banalidades al encarnar a este oficial. "Realmente uno tiene que pasar por todos los estados sin caer en la banalidad de decir que estoy borracho, soy nazi, puedo hacer lo que quiero, sin ejercer la violencia porque sí, sin renguear de más". Aquí la charla completa:

El elenco, compuesto por casi 10 actores, se sumergió en una profunda investigación para dar vida a la obra. "Estuvimos haciendo entrevistas con refugiados, investigando, fuimos al Museo del Holocausto", cuenta Raúl. Este trabajo de fondo, sumado a los ensayos por partes, les permitió a los intérpretes "olvidarse del texto" para profundizar en sus actuaciones. También trabajan Mateo Chiarino, Patricio Coutoune, Mario Petrosini, Junior Pisanú, Rodrigo Raffetto, Pablo Turchi, Enrique Iturralde, Santiago Lozano, Jerónimo Dodds, Marcelo Rodríguez, Julián Mardirosian, Mauricio Méndez, Mariano Sgallini y Marcelo La Valle.

El equipo técnico se completa con la escenografía y el vestuario de Gabriella Gerdelics, el diseño de luces de Ricardo Sica, la música y el diseño sonoro de Fernando Nazar, la producción ejecutiva de Carolina Liponetzky y el asesoramiento en las escenas de violencia de Mariano Sgallini.

La vigencia de Incidente en Vichy es innegable. La obra aborda temas como el negacionismo, la violencia, la cobardía y la indiferencia. "Los textos son recontractuales, muy actuales -afirma De la Torre-. Habla de la xenofobia, del miedo, del no saber. Esa incertidumbre que se vive en muchos lugares actualmente". Desde su estreno ha cosechado un gran éxito. Con funciones agotadas y críticas muy positivas, el elenco celebra la conexión que han logrado con el público. La respuesta de los espectadores ha sido conmovedora. "Vino una mujer, exrefugiada, cuatro veces a vernos -concluye el íntérprete-. Es conmovedor que ellos mismos nos digan que valoraban nuestro trabajo porque se les ponía la piel de gallina".

Incidente en Vichy se presenta los jueves a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.