Javier Calamaro celebra sus 40 años de trayectoria con un show "Peligrosamente Cerca"

Cuarenta años de trayectoria no son poca cosa y Javier Calamaro se prepara para celebrar este impresionante hito con un show especial que promete ser un recorrido íntimo y explosivo por su vasta carrera. El sábado 23 de agosto a las 21, el músico se presentará en la Sala Caras y Caretas (Sarmiento 2037, CABA) para conmemorar cuatro décadas de pasión, evolución y búsqueda artística.

"No se puede creer que cumpla 40 años de carrera", confesó Calamaro en una entrevista exclusiva y recordó que comenzó su camino musical seriamente tras terminar el colegio secundario, con el lanzamiento de su primer disco en 1985. Sin embargo, para él, estos 40 años no son una simple suma de tiempo. "Es mucho, son muchas vidas, son muchas etapas para mí", reflexiona. El artista asegura no reconocerse en aquel joven inexperto que inició su recorrido: "Tenía otra forma de cantar, otro registro, otros intereses en la vida. Nada que ver".

Su evolución ha sido constante, "más que año a año, disco a disco". A pesar de la larga trayectoria, Javier siente que aún tiene "hambre de gol", con mucho por hacer y experimentar. "No es fácil mantenerse durante cuatro décadas haciendo música, que la gente te siga queriendo", admite, aunque reconoce que es la única experiencia que conoce y que le gusta esa sensación de tener "mucho más para hacer", lo que implica ir más allá de las canciones y los escenarios.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El show de Caras y Caretas promete ser una experiencia inolvidable. "Armé una gran banda, que es con la que toco últimamente, pero con Camila haciendo coros, con el Hueso en percusión", detalló Calamaro. El repertorio hará hincapié en sus "mejores canciones", incluyendo algunas que "nunca toqué" en vivo, lo que le da un carácter experimental y sorpresivo al concierto.

Además de temas de sus discos solistas y de Los Guarros, su antigua banda, el show contará con invitados especiales que se integrarán como parte de la banda. Un ejemplo es Botafogo, el legendario guitarrista de blues que tocó con Pappo. "Es un tipo absolutamente maravilloso en todo sentido. Es un bluesman, es un guitarrista de blues puro, auténtico", describió Calamaro. Botafogo subirá al escenario para tocar y cantar cuatro canciones, aportando su sonido único y enriqueciendo la propuesta. "En esta celebración me estoy dando todos los gustos", afirmó el músico, destacando la libertad de experimentar y cantar canciones que llevan 25 años esperando ser interpretadas en vivo.

Grandes expectativas y una carrera en constante crecimiento

A pocos días del show, Javier Calamaro siente "mucha expectativa y muchas ganas" de que llegue el momento. Aunque evita la palabra "ansiedad", reconoce que este concierto será "bastante distinto a todo lo que hago", al ser una verdadera celebración. Sobre el futuro, Calamaro no descarta incluir las canciones que nunca tocó en vivo en futuros repertorios, aunque por ahora están reservadas para esta ocasión especial. El músico recordó un experimento similar el año pasado en La Trastienda, donde tocó tres canciones que llevaba mucho tiempo sin interpretar. Este show en Caras y Caretas será "más grande en lo que se refiere a la sonoridad de los músicos", prometiendo una experiencia sonora enriquecida.

La sala de Caras y Caretas, con su acústica perfecta y su disposición que permite ver y escuchar bien desde todos lados, es el escenario ideal para esta celebración. Calamaro se concentra en la música, en las "canciones que para mí son como nuevas", y en la alegría de celebrar cuatro décadas de una carrera que sigue evolucionando y sorprendiendo. "Es un placer", concluyó Calamaro, invitando a todos a ser parte de esta fiesta musical que celebra no solo su trayectoria, sino también la constante búsqueda y pasión por el arte. Encontrá acá más info sobre las entradas.