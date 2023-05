Juanjo Abregú en Niceto el 3 de junio: "El lugar se presta para que sea una linda fiesta"

El sábado 3 de junio a las 21, el tucumano afincado en Buenos Aires Juanjo Abregú se presentará en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA) para celebrar sus 10 años como solista difundiendo el folclore argentino. Será una fecha muy especial para el intérprete, ya que también eligió celebrar su cumpleaños esa noche con un recital lleno de amigos y artistas invitados que lo acompañarán en el escenario con toda su banda. También será la ocasión especial durante la cual el músico interpretará por primera vez en vivo la chacarera Fuego de mis amores, compartida con el cantautor Fede Toledo y el Indio Rojas, que saldrá ese mismo día en las plataformas digitales. Este es un encuentro muy esperado con todo su público de Capital Federal, porque siempre "se logra que cada encuentro sea una fiesta increíble, llenando la pista de danza y agite popular".

El propio Juanjo respondió a nuestras preguntas vía Zoom, aportando más datos de lo que será una gran fiesta de cumpleaños:

Entre otros invitados estarán esa noche Gauchos of the Pampa, que se sumarán para celebrar el cumple de alguien que tiene otra faceta, quizás no tan conocida de este querido intérprete es su labor como enfermero, dedicado a brindarse a los demás, tal como hace desde el escenario, y aclara: "La música y la enfermería llegaron al mismo tiempo a mi vida. Y sabemos que la música sana, así que todo está relacionado". Sin dudas será un festejo especial y nadie querrá perdérselo. Encontrá acá más info sobre las entradas.