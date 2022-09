Knotfest Roadshow trae a Slipknot y Judas Priest

Slipknot y Judas Priest encabezan el festival Knotfest Roadshow que se hará en diciembre en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). El festival de metal más importante del mundo anuncia su desembarco en la Argentina con una previa a lo grande de la mano de estas dos bandas icónicas. La primera está a punto de estrenar su nuevo discor y la segunda conmemorando nada menos que su 50° aniversario con la música-, se presentarán respectivamente 8 y 13.

Knofest es un festival de música creado en 2012 por el grupo estadounidense Slipknot, con la intención de expandir el género y hacer crecer la comunidad. El encuentro se ha llevado a cabo de manera itinerante y a la vez de destino en los Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Canadá, Japón, México, Colombia y Francia. Con varias fechas confirmadas en Latinoamérica, aterrizará por primera vez en nuestro país en 2023 para presentar a las bandas pesadas más grandes y de vanguardia del mundo, celebrando la cultura del rock y el metal.

Los fundadores

Nunca hubo una banda como Slipknot y nunca habrá otra. Ha florecido silenciosamente hasta convertirse en la presencia más intransigente, innegable y única del género cuya influencia trasciende generaciones. Desde que sembraron las semillas de la revolución en Iowa durante 1999, estos músicos atípicos registraron más de 8.500 millones de reproducciones globales y 3.500 millones de reproducciones de video hasta la fecha. Además de marcar el tercer debut consecutivo en el puesto número 1 del grupo en el chart de Billboard Top 200, su sexto álbum de larga duración, We Are Not YOur Kind alcanzó el puesto número 1 en 12 países en 2019.

Vendiendo espectáculos en varios continentes, ofrecen una experiencia multisensorial irrepetible en gira y a través de su propio festival Knotfest. Aquí presentará su séptimo dosco The end, so far, que se lanzará el 30 de septiembre.

Los ilustres invitados

Judas Priest se formó originalmente en 1969 en Birmingham, Inglaterra. Rob Halford, Glenn Tipton, K.K. Downing e Ian Hill serían el núcleo de músicos (junto con varios bateristas diferentes a lo largo de los años) que cambiarían la historia del género. Hay pocas bandas de heavy metal que hayan logrado escalar tan alto como ellos durante sus 50 años de carrera. Su presencia e influencia se mantienen arriba, como lo demuestra Firepower de 2018 -que fue el álbum con las listas de éxitos más altas de su carrera-y su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Durante el 2021 la banda se embarcó en una gira épica para celebrar su 50 aniversario en la música y en este 2022 llega nuevamente a Latinoamérica, específicamente a la Argentina, para evidenciar su ilustre carrera.

