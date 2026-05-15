La Generación Cansada: el teatro como refugio analógico frente a la hiperconexión digital

¿Qué significa estar cansados hoy? Para Mariela Asensio la respuesta no reside en un agotamiento físico pasajero, sino en un modo de ser de la época que nos atraviesa a todos. En La Generación Cansada, que se presenta los sábados a las 21 en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA), la directora propone una experiencia que tensiona los límites entre lo humano y lo tecnológico, poniendo el foco en la sociedad del rendimiento y la pérdida de los lazos comunitarios. "La obra no habla de una generación puntual, porque la idea es que la generación cansada somos todos", explica. Inspirada en pensadores como Byung-Chul Han y Mark Fisher, la puesta analiza cómo la exigencia actual nos ha transformado en sujetos autoexplotados. "Tiene que ver con el burnout, la atomización y la falta de sentido de comunidad propias de este capitalismo tardío. Creo que ha ganado muchas batallas desde el momento en que nos hizo creer que no hay alternativa", reflexiona la autora.

El yo como producto y la soledad digital

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la necesidad contemporánea de exhibir la vida privada, un fenómeno que Asensio define como la "espectacularización de la intimidad". Según la directora, en la actualidad existe una performatividad del yo donde cada individuo se percibe como su propia marca personal. "Soy mi propio producto y desde ahí todo lo que se construye está asociado a un beneficio. Esa lógica hace que estemos muy visibles y cada vez más solos", afirma. Frente a este ensimismamiento, la obra sugiere la necesidad de salir de uno mismo hacia causas externas para recuperar la esperanza: "Quizás al abrirse a una causa externa se empieza a iluminar algo que tiene que ver con lo otro, con ver otras posibilidades". Aquí la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Inteligencia Artificial en el escenario

La gran novedad dramatúrgica de la pieza es la incorporación de una IA en vivo que genera diálogos en tiempo real. Sin embargo, lejos de ser un mero recurso técnico, funciona para problematizar la automatización de la existencia humana. "A veces estamos preocupados de que la IA nos absorba, pero me preocupa más que los humanos cada vez nos automaticemos más. En la medida en que más automatizados estemos nosotros, más posible va a ser que lo maquínico prime", advierte Asensio. Paradójicamente, la directora eligió que el resto de la puesta fuera estrictamente analógica: "No quería que hubiera nada, ni pantallas ni nada que haya que conectar, fuera de la IA que es la tecnología en vivo".

Con un elenco integrado por Cecilia de Paoli, Pablo Toporosi, Caro Wolf, Valentino Alonso, Muriel Sago, Paco Gorriz, Federica Presa, Eug Karla y Cou Molfese, La Generación Cansada combina música en vivo con un agudo sentido del humor para digerir temas profundos. Para Asensio, el teatro sigue siendo un espacio vital de comunión. Para Asensio, el teatro sigue siendo un espacio vital de comunión. "El teatro trabaja con el aquí y ahora; son componentes que hacen que todavía sea un lugar de resistencia muy potente. Poder parar y decir 'yo quiero hablar de esto' es un montón en un momento donde todo pasa tan rápido", concluye la directora.

Encontrá acá más info sobre las entradas.